Kayıp zihinsel engelli vatandaşı jandarma buldu

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Antalya’da ortadan kaybolan zihinsel engelli vatandaş, jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde ikamet eden H.G. isimli vatandaş, 19 Mart Cumartesi günü zihinsel engelli kardeşi S.G.nin (50) evden öğlen saatlerinde dolaşmak için ayrıldığını ve geri dönmediğini, kendisinden haber alamadığını söyleyerek jandarmaya müracaat etti. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kayıp vatandaş bulunarak ailesine teslim edildi.

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