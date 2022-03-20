Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 4 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Antalyaspor sahasında Giresunspor’u konuk etti. Maç Antalyaspor'un 41’lik üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Haji Wright, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden yaptığı vuruşta kaleci Okan gole izin vermedi.

50. dakikada Antalyaspor’un kazandığı serbest vuruşta Fernando’nun ortasına yükselen Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla dışarıya gitti.

62. dakikada Ghacha’nın pasında topla buluşan Doğukan Sinik, ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı yerden vuruşta topu uzak köşeye göndererek filelerle buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı. 20

67. dakikada Giresunspor’un, VAR incelemesi sonucu kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Muhammed Gümüşkaya kaleciyi ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 21

80. dakikada Hakan Özmert’in köşe vuruşundan yaptığı orta sonucu Luis Adriano’nun kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarıya gitti.

81. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Floranus’un vuruşunda kaleci Okan’dan dönen top, Ghacha’nın önünde kaldı. Ghacha’nın gelişine vuruşunda kaleci Okan yine golü kurtarırken dönen top bu defa penaltı noktası üzerinde Fredy’nin önünde kaldı. Fredy’nin gelişine yaptığı sert vuruşta top Fernando’nun sırtına çarpıp yön değiştirerek ağlarla buluştu. 31

90+4. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert'in ceza sahası içine yaptığı ortada kafa vuruşunu yapan Naldo topu filelere göndererek maçın sonucunu tayin etti. 41



Stat: Antalya

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Deniz Cafer Özaral xx, Murat Altan xx

Antalyaspor: Boffin xx, Floranus xx, Veysel Sarı xxx, Naldo xxx, Güray xx, Fernando xx (Sinan Gümüş dk. 84 ?), Poli xx (Hakan Özmert dk. 70 xxx), Ndao xxx (Ghacha dk. 59 xx), Doğukan xxx (Kudriashov dk. 70 xx), Luiz Adriano xxx, Haji xxx (Fredy dk. 59 xxx)

Yedekler: Ataberk, Nuri, Milosevic, Gökdeniz, Bünyamin Balcı

Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groenendijck

Giresunspor: Okan Kocuk x, Hayrullah xx, Diarra x, Alexis Rafael x, Aziz Eraltay x, Traore x (Doukara dk. 68 x), Suleymanov x (Diabate dk. 68 x), Muhammed Gümüşkaya xx, Chiquinho x, Serginho x, Umur Nayir x

Yedekler: Onurcan Piri, Gökhan Cörüt, Douglas Silva, Sergen Piçinol, Furkan Kütük, Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu: Hakan Keleş

Goller: Veysel Sarı (dk. 7), Doğukan Sinik (dk.62), Fernando (dk.81), Naldo (dk. 90+4) (Antalyaspor), Muhammed Gümüşkaya (dk. 67) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Doğukan Sinik, Floranus, Fernando (Antalyaspor)

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