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DHA; Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna temel konularda anlaşmaya yakın AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nca düzenlenen İl Danışma Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna'nın ateşkese yönelik bazı somut konular üzerinde görüşmeleri sürdürdüğünü belirterek, "Tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Siviller ölürken anlaşmak öyle kolay değil. Yine de bir ivme yakalandı" dedi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Antalya

2022-03-20 15:51:18



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