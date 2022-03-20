Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçının ardından

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçının ardından


Groenendijk: Bu galibiyetle alt tarafla işimiz kalmadı
Keleş: Skora rağmen iyi oynadıkSemih ERSÖZLER Adem AKALAN / ANTALYA,(DHA)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor' sahasında GZT Giresunspor'u 4-1 mağlup etti. 
Karşılaşmanın ardından Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ve GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Bu galibiyetle seriye bir 3 puan daha eklediklerini söyleyen Alfons Groenendijk, "Müthiş bir galibiyet diyebilirim. Birkaç ay içerisinde performansımıza bakacak olursak harika bir iş çıkarttığımızı söyleyebilirim. Yedek kulübesinden gelenler bugün maçı kazandıranlardı. Kattıkları enerji, kalite ve ürettikleri skor bizi galibiyete ulaştırdı. Belki şu an mükemmel oynamıyoruz. Ancak herkesin oynama isteği, hırsı, azmi ve takım oyununa yaptıkları katkılarla maçlarımızı kazanarak ilerliyoruz. Bu camiada büyük bir aile olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
"KOLAY RAKİBE KARŞI OYNAMADIK"
Kolay bir rakibe karşı oynamadıklarını söyleyen Alfons Groenendijk, "Onlar da son haftalarda yaptıkları çıkışla göze çarpan bir takımdı. Giresunspor'u oynadıkları oyun için tebrik ediyorum, ancak biz daha çok istedik. Müthiş bir galibiyet aldık. Kendimize bakıyoruz ve maç maç ilerliyoruz. Bu galibiyetle alt tarafla işimiz kalmadı. Şu anda lig sıralamasında başımızı yukarılara çevirip nereye ulaşabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. 8 maçlık serimiz var ve bunu durdurmak niyetinde değiliz. Gidebileceğimiz en uzak noktaya kadar bu seriyi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.
"MÜTHİŞ BİR GÜNDÜ"
Futbolda hiçbir şeyin tesadüf olmadığını belirten Groenendijk, "Doğru işler yaptığınızda galibiyetler geliyor. Müthiş bir gündü. Haji Wright kendi çalıştı, kendi istedi ve 11'i hak etti. Gelecek sezon planlaması henüz yapamadık. Bu göreve geldiğimizde 18'İnci sırada bir takım aldık. Gelecek sezonu düşünmekten ziyade bu takımı ligde tutma amacımız vardı. Bu son galibiyetle alt tarafla işimiz kalmadı. Artık daha çok bu konulara yönelebiliriz. Önümüzdeki sezon planlamasını yapmak için hala erken diyebilirim" ifadelerini kullandı.
HAKEN KELEŞ: SKORA RAĞMEN İYİ OYNADIK
skora rağmen iyi oynadıklarını belirten GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Maç öncesi iyi çıkışımız vardı, burada devam ettirmek istiyorduk. Kazanamasak da kaybetmek istemiyorduk. Duran top golüyle geriye düştük. Duran toptan 2 gol yemek bizi biraz sıkıntıya soktu. Deplasmanda çok net pozisyonlara girdiğimizi ve değerlendiremediğimizi düşünüyorum. Rakibimiz ise girdiği pozisyonları değerlendirdi. Onları tebrik ediyorum. İyi oynamamıza rağmen, skor pek oyunu yansıtmıyor. Rakip tam kadroydu, bizim baya eksiğimiz vardı. Buna rağmen oyuncularım elinden geleni yaptı. Önümüzde Sivasspor ve Malatyaspor maçları var. Buradan çıkaracağımız 6 puan bizi rahatlatacaktır" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
Alfons Groenendij'un açıklaması
Hakan Keleş'in açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAdem AKALAN
2022-03-20 16:41:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Çavuşoğlu: Taraflar anlaşmaya yakın
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Taraflar anlaşmaya yakın
Groenendijck: “Müthiş bir galibiyet diyebilirim” Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijck: “Şu anda her şey olumlu şekilde ilerliyor ve bundan çok memnunuz”
YEREL HABERLER Groenendijck: “Müthiş bir galibiyet ...
Hakan Keleş: “Çıkışımızı devam ettirmek istiyorduk”
YEREL HABERLER Hakan Keleş: “Çıkışımızı devam ettirmek istiyorduk”
Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor: 4-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor: 4-1
flaş
YEREL HABERLER flaş
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 4 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 4 - Giresunspor: 1 ...
Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor (EK ...
Kayıp zihinsel engelli vatandaşı jandarma buldu
YEREL HABERLER Kayıp zihinsel engelli vatandaşı jandarma buldu
Cumhuriyet Başsavcılığından 'Nuray Demir' açıklaması: “Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir” “Bir şüpheli gözaltına alındı, cesedi üzerinde otopsi yapıldı, ölüm nedeni otopsi raporu çıktıktan sonra belirlenecek”
YEREL HABERLER Cumhuriyet Başsavcılığından 'Nuray Demir' açıklaması: ...
Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor ...
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Giresunspor: 0 ...
Barın deposundan sandalye çalarken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Barın deposundan sandalye çalarken suçüstü ...
Manavgat’ta alkollü sürücü otomobiliyle refüje çıktı: 2 yaralı Kazanın sonrası otomobilden içki şişesi ve bardak ortalığa saçıldı
YEREL HABERLER Manavgat’ta alkollü sürücü otomobiliyle refüje çıktı: ...
Antalya Bilim Merkezi, BİLİMFEST ile açılıyor
YEREL HABERLER Antalya Bilim Merkezi, BİLİMFEST ile açılıyor
Kepez’de E-SPORFEST heyecanı
YEREL HABERLER Kepez’de E-SPORFEST heyecanı
Antalya’da 958 polis ile ‘Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması’ 131 araca 126 bin 325 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Antalya’da 958 polis ile ‘Huzurlu Sokaklar ve Terör ...
Dünya Mutluluk Günü’nü kahkaha atarak kutladılar Dünyaca ünlü sahilinde toplanan grup, stres atmak için bol bol kahkaha attı
YEREL HABERLER Dünya Mutluluk Günü’nü kahkaha atarak ...
Marmara depreminde 3 gün göçük altında kalan gençten 11 yıldır haber yok Kardeşinden 11 yıldır haber alamayan Ruslan Mevlüt, gelecek müjdeli bir haberi bekliyor
YEREL HABERLER Marmara depreminde 3 gün göçük altında kalan gençten ...
Mavi Kelebekler deplasmanda kazandı
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler deplasmanda kazandı
Alanyasporlu 3 futbolcu milli davet aldı
YEREL HABERLER Alanyasporlu 3 futbolcu milli davet aldı
Alanya’da kış mevsiminde deforme olan yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Alanya’da kış mevsiminde deforme olan yollar ...
Ölü bulunan Nuray'ın teyzesi: Eski nişanlısı, otele zorla götürüyor
YEREL HABERLER Ölü bulunan Nuray'ın teyzesi: Eski nişanlısı, otele ...
Büyükşehir’in elektrikli motosikletleri yollarda
YEREL HABERLER Büyükşehir’in elektrikli motosikletleri yollarda
Antalyaspor’un Sultanlar’ına şampiyonluk yemeği
YEREL HABERLER Antalyaspor’un Sultanlar’ına şampiyonluk yemeği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.