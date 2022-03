Groenendijck: “Müthiş bir galibiyet diyebilirim” Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijck: “Şu anda her şey olumlu şekilde ilerliyor ve bundan çok memnunuz”

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijck, Giresunspor karşısında alınan 41’lik galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Müthiş bir galibiyet diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Antalyaspor, Giresunspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 41’lik galibiyetiyle sona erdi. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijck, “Bu galibiyetle serimize üç puan daha eklemiş olduk. Müthiş bir galibiyet diyebilirim. Birkaç ay içindeki performansımıza bakacak olursanız harika bir iş çıkardığımızı söyleyebilirim. Bu başarının sırrını soracak olursanız soyunma odası derim. Yedek kulübesinden gelenler bugün maçı kazandıran oyunculardı. Kattıkları enerji, kalite ve skora olan katkıları bizi galibiyete ulaştırdı. Belki herkes şu an yüzde yüzünde oynamıyor ancak herkesin oynama isteği, hırsı, azmi, ve takım oyununa yaptığı katkılarla bir bir maçlarımızı kazanarak ilerliyoruz ve bu takım olmamızda çok önemli bu camiada büyük bir aile olduğumuzu düşünüyorum" dedi.



"Şu anda her şey olumlu şekilde ilerliyor ve bundan çok memnunuz”

Her şeyin şu an olumlu şekilde ilerlediğini vurgulayan Antalyaspor'un teknik sorumlusu, "Bundan çok memnunuz. Rakibe baktığınızda kolay bir rakibe karşı oynamadık. Onlar da yaptıkları çıkışta son haftalarda göze batan bir takımdı. Onları da oynadıkları oyun için tebrik ediyorum ancak biz daha çok istedik ve 41’lik müthiş bir galibiyet aldık. Bu skordan çok memnunuz. Biz kendimize bakıyoruz ve maç maç ilerliyoruz. Sanırım aldığımız bu galibiyetle alt tarafla işimiz kalmadı. Şu anda lig sıralamasında başımızı yukarı doğru çevirip nerelere ulaşabileceğimizi düşünememiş gerekiyor" diye konuştu.



“Gidebileceğimiz en uzak noktaya kadar bu seriyi devam ettirmek niyetindeyiz”

Sekiz maçlık bir seri yakaladıklarını da ifade eden Groenendijck, sözlerini şöyle tamamladı: "Sekiz maçlık serimiz var ve bunu durdurmak niyetinde değiliz. Gidebileceğimiz en uzak noktaya kadar bu seriyi devam ettirmek niyetindeyiz. Çok acılar çektik, çok talihsizlikler de yaşadık ancak sonuç olarak doğru işler yaptığınızda galibiyetler geliyor. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum müthiş bir gündü."

