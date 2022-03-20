Ruud Boffin, lenfoma teşhisi konulan kaleciye formasını hediye etti

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Antalyaspor’un kalecisi Ruud Boffin, lenfoma teşhise konulan Antalyaspor U15 takımı kalecisi Çınar Çelebi ile bir araya gelip formasını hediye etti.

20212022 sezon başında Lenfoma teşhisi konularak tedavisine başlanan Antalyaspor U15 takımı kalecisi Çınar Çelebi, Antalyaspor Futbolcusu Ruud Boffin ile buluştu. Boffin, tedavisinde büyük gelişme yaşanan Çınar'a formasını hediye ederek bir an önce sahalara dönmesini diledi. O anlar ise Antalyaspor Futbol Akademisi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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