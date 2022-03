Döşemealtı’nda Nevruz coşkusu

Has Yörükler Derneği ile Döşemealtı Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı. Bahçeyaka Mahallesi Kapalı Cuma Pazarı yanında hazırlanan etkinlik alanında Nevruz Ateşi’nin yakılmasıyla başlayan Bahar Bayramı coşkusu Halk oyunları gösterisi, konser ve yemek organizasyonuyla gün boyu devam etti.



Türk Kültüründe önemli bir yere sahip olan Nevruz ateşini Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Has Yörükler Dernek Başkanı Mustafa Ateş ev sahipliğinde AK Parti Milletvekili Atay Uslu, Kemal Çelik, Mustafa Köse, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı MYK üyesi Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Özbey, MHP İlçe Başkanı Yusuf Oktar, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Kıvrım, Saadet Partisi İlçe Başkanı Metin Kandemir, Deva Partisi Döşemealtı İlçe Başkanı Soner Tosun, Siyasi Parti Temsilcileri, oda temsilcileri ve Has Yörükler Derneği yönetim kurulu üyeleri birlikte yaktı.





Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Yörükler Diyarı Döşemealtı’na hepiniz hoş geldiniz. Baharın gelişini sizlerle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum“ diye konuştu.



Baharın habercisi, kardeşlik ve barışın simgesi Nevruz Bayramının coşkuyla kutlandığı etkinlik Nevruz ateşinin yakılmasının ardından Uğur Önür ve Emre Dayıoğlu konseriyle devam etti. Antalya Yörükler Derneği Halk oyunları ekibi de yöresel kıyafetleriyle etkinlikte yerini aldı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İlçe Başkanı Reşit Doğan ve Yörükler yine piste çıkarak çalınan türküler eşliğinde karşılıklı oynadı.

