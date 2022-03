Bakan Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz” “Sıcak çatışma çıkmaması için büyük gayret gösterdik” “Cumhurbaşkanımız her iki liderle temaslarını sürdürüyor” “Hamdolsun, oyunu da kuruyoruz, oynanan oyunları da bozuyoruz” “Dünyada barış ve huzurun tesisi için diplomatik seferdeyiz”

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yangını söndürmek için büyük bir çaba içindeyiz. Cumhurbaşkanımız ve bizler seferber olmuş durumdayız. Her iki tarafla konuşarak, önce insani ateşkes, sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz. Taraflar bazı somut konular üzerinde müzakereleri sürdürüyor. Müzakere ekipleriyle de düzenli temaslarımız var. Tüm bu temaslarımızda tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz” dedi.

AK Parti Antalya İl Danışma Meclis Toplantısı, Kepez ilçesinde bulunan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, sözlerine Çanakkale şehitlerini anarak başladı. Bakan Çavuşoğlu, “1915 yılında dünya, tarihin en kanlı savaşlarından birine, metrekareye düşen 6 bin mermiyle, hem eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya hem de eşsiz bir direnişe şahitlik etmiştir. Biz topraklarımızı, vatanımızı yalnızca savaş olduğunda savunmuyoruz. Esasen Türkiye'yi korumak sadece eller tetikte, asker nöbetinde beklemekle de olmaz. Türkiye'yi savunmak demek, bu vatana göz dikmiş hainlerin karşısına gecenin bir yarısında dikilmek, sabahın köründe onların alçak emellerini boşa çıkarmak demektir. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi Türkiye’yi savunmak demek bu vatana aşkla hizmet etmek, asla yorulmamak, asla ye'se kapılmamak, asla şikâyet etmemek demektir” dedi.



“Krizin etkilerini mümkün olduğunca ülkemize, milletimize yansıtmamaya çalışıyoruz”

Bakan Çavuşoğlu, “Biz yerli ve milli savunma derken, yerli ve milli teknoloji derken, kalkınan ve gelişen bir Türkiye hedeflerken, ihracatta ve üretimde lider bir ülke olmak için uğraşırken, yerli otomobilini en son teknolojiyle dünyanın en prestijli markalarından biri yaparak dünya sahnesine çıkarırken, vizyoner bir yönetim anlayışıyla ilerleyen bir ülkede, küçük ve atlatılabilecek krizleri, çok büyükmüş gibi gösterip provokasyona ve itibarsızlaştırma siyasetine dönüştürenleri milletimiz görüyor, biliyor. Elbette üstesinden gelmemiz gereken sorunlar var. Elbette mücadelemiz her alanda aralıksız devam ediyor. Tüm dünyanın içinde bulunduğu krizin etkilerini mümkün olduğunca ülkemize, milletimize yansıtmamaya çalışıyoruz” diye konuştu.



“Bugün artık bu haritada en merkezde Antalya da var”

Dış politikada tüm dünyanın şahit olduğu bir Türkiye profili olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Türkiye’nin gücünü, küresel bir aktör olduğunu, uluslararası alanda oynadığı rolün önemini sevensevmeyen herkes kabul ediyor. Bunun en son örneğini geçen hafta düzenlediğimiz Antalya Diplomasi Forumu’nda herkes gördü. 3 gün boyunca diplomasinin kalbi Antalya’da attı. 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat lideri ve temsilcisi foruma katıldı. 75 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdik. Yani Dünya devletlerinin yüzde 40’ı Antalya’daydı. Cumhurbaşkanımız 11, ben 67 görüşme yaptık. Bakın bu tür faaliyetlere Davos ve Münih gibi merkezler ev sahipliği yapardı. Bugün artık bu haritada en merkezde Antalya da var. Uluslararası siyasetin geleceği burada konuşuluyor. Antalya Diplomasi Forumu’nda birçok muhatabımızdan Cumhurbaşkanımızın ve ülkemizin kendileri için nasıl bir model olduğunu duyduk; bununla gururlandık” dedi.



“Eğilip bükülmeden doğruya doğru, yanlışa yanlış dedik”

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşta barışın sağlanması için yaptıkları hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, “Maalesef Avrupa’da bir başka savaşa daha şahit oluyoruz. Kuzeyimizdeki iki büyük komşumuzun savaşı tüm dünya gibi bizi de doğrudan etkiliyor. Biz bu krizin başından beri ilkeli bir tutum sergiledik. Eğilip bükülmeden doğruya doğru, yanlışa yanlış dedik. 2014’te Kırım’ın ilhakına en güçlü tepkiyi verdik. Cumhurbaşkanımız, Antalya Diplomasi Forumu’ndaki tarihi konuşmasında da söyledi, 'O zaman dünya gereken tepkiyi verseydi, bugün bunlar yaşanmazdı” dedi.



“Sıcak çatışma çıkmaması için büyük gayret gösterdik”

Rusya ile Türkiye’nin birçok alanda yakın ilişkinin bulunduğunu sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, “Ancak, bu ilişkiler hakkı hukuku savunmamıza engel olmadı. Suriye’de, Libya’da bunu yaşadık. İmkan olduğunda, Kafkaslar, Libya ve Suriye gibi zor dosyalarda çözüm için birlikte çalıştık, çalışıyoruz. Ukrayna’yla da çok yakın ilişkiler tesis ettik. Birbirimize kimlikle seyahat edecek kadar yakınlaştık. Bu iki komşumuz arasındaki gerginlik tırmanınca sıcak çatışma çıkmaması için büyük gayret gösterdik. Hatta savaştan bir gün önce Cumhurbaşkanımız, Putin’le görüştü. Maalesef, Rusya çağrıları dinlemedi ve bugünlere geldik. Rusya’nın saldırısını tüm dünyayla birlikte biz de eleştirdik. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm kuruluşlarda bu saldırıyı reddettik, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne güçlü destek verdik” ifadelerine yer verdi.



“Tüm bu temaslarımızda tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz”

Ortada bir yangın olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Ve söndürülmezse bu yangın herkesi daha çok etkileyecek. Yangını söndürmek için büyük bir çaba içindeyiz. Cumhurbaşkanımız ve bizler seferber olmuş durumdayız. Her iki tarafla konuşarak, önce insani ateşkes, sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz. Tarafları önce Antalya’da bir araya getirdik. Bu hafta da Rusya ve Ukrayna’da mevkidaşlarımla tekrar görüştüm. Taraflar bazı somut konular üzerinde müzakereleri sürdürüyor. Müzakere ekipleriyle de düzenli temaslarımız var. Tüm bu temaslarımızda, tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Tabii, savaş devam ederken, siviller ölürken müzakere etmek zor. Yine de bir ivme yakalandı” dedi.



“Cumhurbaşkanımız her iki liderle temaslarını sürdürüyor”

Ukrayna'nın tarafsızlık statüsü karşılığında güvenliğinin garanti edilmesini istediğini belirten Çavuşoğlu, “Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri (P5) ile Türkiye ve Almanya’nın da bu anlaşmanın garantörü olmasını istiyor. Bu da bize duyulan güvenin bir başka göstergesi. Cumhurbaşkanımız her iki liderle temaslarını sürdürüyor. Geçen gün yine görüştüler. Putin ve Zelenskiy’i bir araya getirme çabalarımız da devam ediyor. İnsani ateşkes için ayrıca çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler, Kızılay, Kızılhaç gibi kuruluşları harekete geçirdik. Bu savaş şartlarında 15 binden fazla kardeşimizi ülkemize getirdik” açıklamasını yaptı.



“Hamdolsun, oyunu da kuruyoruz, oynanan oyunları da bozuyoruz”

Türkiye’nin dünya diplomasi haritasında merkez konumunda bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bunu da cumhurbaşkanımızın liderliğine borçluyuz. Biz bu kutlu yola oyun kurucu olma iddiasıyla çıktık. Hamdolsun, oyunu da kuruyoruz, oynanan oyunları da bozuyoruz. Dış politikada etkin olmak için güçlü, kararlı, ilkeli ve adil olacaksınız. Bunlar zaten millet olarak bizim özelliklerimiz. Güç ve kararlılık önemli. Antalya Diplomasi Forumu açılışında da söyledim: “Hazır ol cenge, ister isen sulhü salah.” Masada güçlü olmak için sahada güçlü olacağız. Yeri geldiğinde, D.Akdeniz’de, Suriye’de, Libya’da, sahaya indik, biz olmadan oyun kurulamayacağını gösterdik. Kendi hikayemizi yazarız, kimsenin senaryosunu oynamayız dedik. BM, AGİT ve İİT gibi en büyük uluslararası teşkilatlarda arabuluculuk dostlar grubunun eş başkanlığını yapıyoruz” dedi.



“Dünyada barış ve huzurun tesisi için diplomatik seferdeyiz”

2023 hedeflerine ulaşmak için gerekli liderliğe, stratejik bakışa, imkan ve kabiliyetlere sahip olduklarını belirten Çavuşoğlu, “Dünya barışı için samimi olarak çalışan, somut reform önerisinde bulunan tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ecdadımız nasıl 'Pax Ottomana' denilen Osmanlı barışını, seferden sefere giderek kurduysa, biz de dünyada barış ve huzurun tesisi için diplomatik seferdeyiz” şeklinde konuştu.



“56 sağlık tesisini hemşehrilerimizin hizmetine sunduk”

Antalya’ya önemli hizmetler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Antalya’mızı kara, hava, deniz ve demiryolu ile kolay ulaşılabilir bir şehir haline getiriyoruz. 2002 yılı sonuna kadar toplam 197 kilometre bölünmüş yol yapılmışken, hükümetlerimiz döneminde yüzde 243 artışla 480 kilometre bölünmüş yol daha yaparak toplamda 677 kilometre bölünmüş yol ağına ulaştık. AntalyaKemerTekirovaKumluca yolunu tamamlıyoruz. KaşKalkan yol projesini tamamladık. FinikeKaş arası yol proje çalışmaları da devam ediyor. KasabaGömbe arasını 24 Mart’ta ihale ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın onayıyla, AntalyaAlanya Otoyolu projesini YapİşletDevret modeliyle ihaleye çıkarıyoruz. Maalesef temmuz ayı sonunda Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın afetini yaşadık. Yangında 6 bin 522 çiftçimiz ve 35 bin 160 dekar alan zarar gördü. Vatandaşlarımızın zararlarını karşılamak için nakdi olarak 236 milyon Lirası tarım zararı olmak üzere 300 milyon Lira’nın üzerinde yardım yaptık. Hükümetlerimiz döneminde 18 Devlet Hastanesi, 24 Aile Sağlığı Merkezi, 2 adet 50 ünitelik Diş Sağlığı Merkezi, 8 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olmak üzere toplamda 56 sağlık tesisini hemşehrilerimizin hizmetine sunduk.”

