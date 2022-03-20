İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımı Manavgat kampında



Ömer KARÇA / MANAVGAT (Antalya), (DHA) Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 24'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlanan İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımı, Manavgat'ta kampa girdi. 24 futbolcu ve 8 teknik adamın katıldığı kampı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyleyen milli takım antrenörü Ali Metin, "Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu olarak hedefimiz unvanımızı korumak" dedi.

1-15 Mayıs tarihleri arasında Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde yapılacak olan 24'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlanan İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımı, Manavgat'ta kampa başladı. 25 Mart'a kadar sürecek kampta 24 futbolcudan oluşan aday kadro olimpiyat hazırlıklarına devam ediyor.

ALİ METİN: MÜCADELE EDECEĞİMİZ ÇOK TAKIM VAR

Mart ayı sonunda yapılacak kuralarda iyi bir gruba çıkmak istediklerini söyleyen İşitme Engelliler Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Metin, "Şampiyonada rakiplerimiz Mısır, Ukrayna ve Almanya. Almanlar hep turnuva takımı olur. Mücadele edeceğimiz çok takım var. İnşallah güzel bir kura çekersek güzel maçlardan sonra gruptan çıkarız" diye konuştu.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

İşitme Engelliler Olimpiyatlarına hazırlanmak için 5 kamp programı yaptıklarını, ilk kampın Riva'da gerçekleştiğini anlatan Ali Metin, "İkinci kampımızı da 18-25 Mart tarihleri arasında Manavgat'ta düşündük ve geldik. Manavgat'ın havası güzel, hem burası bize yarıyor, enerji topluyoruz" diye konuştu.

2 Dünya, 1 Avrupa ve 1 Olimpiyat şampiyonluğu elde eden bir takım olarak hedeflerinin yine şampiyonluk olduğunu belirten Ali Metin, "Avrupa ve dünyada 1'inci sıradayız. Bizim hedefimiz unvanımızı korumak, Allah izin verirse şampiyon olmak" diye konuştu. Olimpiyat aşamasında herkesin el birliği ile kendilerine yardımcı olduğunu vurgulayan Ali Metin, "Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanımız Kerim Vural'a teşekkür ediyoruz, sağ olsun bize imkanları veriyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy'a, turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok işletmeye teşekkür ediyoruz, çok büyük destekleri var bize. Çocuklarımız ayrı bir motive oluyor, ayrı bir hava kazanıyorlar. İnşallah bu havayla da gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SONER BALCI: BİZDEN KORKUYORLAR

Daha önce Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olan takım kadrosunda bulunan Soner Balcı, çok çalışarak başarıya ulaşacaklarını inandığını belirterek, "Biz Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmuş bir takımız, inşallah bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz" dedi. Balcı, olimpiyatlardaki diğer takımların kendilerinden çekindiğini vurgulayarak, "2012 Dünya şampiyonasında biraz zorlanmıştık, eksiklerimiz vardı ama daha sonraki dönemde 2015 Avrupa Şampiyonası'nda daha da geliştirdik kendimizi. Ben görüyorum, inanıyorum başaracağız. Dünyanın gözü bizde, bizden korkuyorlar, bizden çekiniyorlar, biz de bunun bilincinde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

ÖZDEN: MİLLİ TAKIMIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımının Manavgat kampına destek sağlayan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Denetim Kurulu Başkanı Ahmet Özden, Antalya'daki tüm konaklama tesisleri ve acente işletmecilerinin büyük duyarlılık örneği göstererek milli takıma destek olduğunu söyledi. Özden, "İşitme Engelliler Milli Takımına elimizden gelen katkıyı koymaktan çok büyük onur ve gurur duyuyoruz. Türk toplumunun yapısında zaten bu var. Bu birlik bu bütünlük hep var, onun için biz Avrupa'da ve dünyada girişimcilik olsun, spor olsun daha farklıyız. Bu ülkemizin milli takımı, milli takımımızın olimpiyatlara hazırlanmasında herkes katkısını koyuyor. Devletimizle milletimizle bir bütünlük içerisinde bunu üst seviyelere taşımaya çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımı otelden ayrılış görüntüleri

İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımı antrenman görüntüleri

Teknik Direktör Ali Metin'in açıklamaları

Futbolcu Soner Balcı'nın açıklamaları

İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımı antrenman görüntüleri

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2022-03-20 17:34:45



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