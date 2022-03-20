Ölü bulunan Nuray'ın teyzesi: Eski nişanlısı, otele zorla götürüyor (3)

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ESKİ NİŞANLI TUTUKLANDI

Antalya'da, Nuray Demir'in otel odasında ölü bulunmasının ardından Yalova'da gözaltına alınan eski nişanlısı Taner Bektaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-03-20 20:38:06



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