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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nuray Demir cinayetinde gözaltına alınan eski nişanlı tutuklandı

İHA

Antalya'da otel odasında ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir' ölümünde gözaltına alınan eski nişanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nuray Demir cinayetinde gözaltına alınan eski nişanlı tutuklandı

Antalya’da otel odasında ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir’ ölümünde gözaltına alınan eski nişanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray Demir’in (17) odasını temizlemek için giren görevliler, hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili polis, Nuray Demir’in eski nişanlısı T. B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T. B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanacak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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