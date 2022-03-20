4 gündür park halinde olan otomobilin bagajında ceset bulundu



Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 4 gündür park halinde olan otomobilin bagajında Nurettin Demir (42) isimli kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 1261 sokağa yakın orman yakınında meydana geldi. Yolda yaklaşık 4 gündür park halinde duran 34 SZ 8305 plakalı otomobilin yanına gelen bir kişi, aracın kontağının üzerinde olduğunu içinde kimsenin olmadığını görünce de bagajı açtı. Bagajı açtığında ise başında kurumuş kan izleri bulunan bir erkeği hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, bagajdaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS ARAÇLARIYLA ÖNLEM ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, ölen kişinin Nurettin Demir olduğunu belirledi. Polis ekipleri, gazetecilerin ve vatandaşların görüntü almaması için Nurettin Demir'in cesedinin olduğu otomobilin çevresini ekip araçlarıyla kapattıktan sonra güvenlik şeritleriyle de sokağı araç ve yaya girişine kapattı.

'ÇOK TEDİRGİN OLDUK'

Otomobilin yaklaşık 4-5 gündür park halinde olduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Ayhan Akdal, "Perşembe gününden bu yana burada araç. Terk edilmiş bir vaziyette duruyordu. Çok tedirgin olduk" dedi.

DARP BULGULARINA RASTLANDI

Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılığın çalışması sonrası Nurettin Demir'in vücudunda darp izleri olduğu belirlendi. Demir´in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-03-20 21:27:03



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