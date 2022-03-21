Antalyaspor 8 maçtır yenilmiyor

FT Antalyaspor, sahasında GZT Giresunspor’u 41 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 30. hafta mücadelesinde sahasında GZT Giresunspor’u, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Fredy ve Naldo’nun golleriyle 41 mağlup etti. Bu skorla güney ekibi puanını 41 yaptı ve ligde 10. sıraya yükseldi. Antalyaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını ise 12’ye çıkardı. Kırmızıbeyazlılar son 8 haftada ise yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızıbeyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 00 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 30, Yeni Malatyaspor'u 21, DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 10 ve GZT Giresunspor’u 41 mağlup etti. Bu 8 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 2 gol gördü ve 18 puan topladı. Kırmızı beyazlılar farklı galibiyeti soyunma odasında teknik heyet ve yönetimle birlikte kutladı.

Ligin 31. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.

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