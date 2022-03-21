Çello Yıldızları ‘Alaturka’ Antalya DOB sahnesinde

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

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Antalya Devlet Opera ve Balesi 24 Mart Perşembe akşamı özel bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Alaturka konsepti ile sahne alacak ‘Çello Yıldızları’ konserinde soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, bas Taner Ölçen, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul, Gani Sharipov, Bahar Ulutaş ve Mehmet Gökhan Bağcı, klarinet sanatçısı Nilay Canca, perküsyon sanatçısı Burak Tortop ve arp sanatçısı Senem Çine sahne alırken, bale sanatçıları Esra Taner, Derya Tokgöz ve Tolga Burçak olacak.

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