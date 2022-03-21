Kaş'ta bisiklet yolu projesi

Antalya’nın Kaş ilçesinde, Kaş Belediyesi tarafından başlatılan bisiklet yolu proje çalışması sürüyor.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, Kınık ve Ova mahallelerini birbirine bağlayan Çaybaşı Caddesi 2. etap bisiklet, yaya, araç yolu ve çevre düzenleme projesi yapım çalışmasının tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, 5 kilometrelik bisiklet yolunun yarısının tamamlandığı aktarıldı. Yolun kalan kısmında ise dolgu işlemi ve taş tahkimatı yapılırken hafriyat çalışmasının devam ettiği kaydedildi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, söz konusu projenin yapım çalışmasıyla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

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