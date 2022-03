Yıllar önceki kulisleri, savaştan kaçan Ukraynalı ve Rus dansçı çiftin yeni yuvası oldu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) UKRAYNA'daki savaştan kaçıp, 6 gün süren yolculuğun ardından çocukları ile Antalya'ya ulaşan Ukraynalı Iryna Balakhonova (37) ve Rus Alexander Balakhonov (34) çifti, daha önce dans ettikleri Aspendos Arena'nın kulisinde yaşamaya başladı. Alexander Balakhonov, "Ukrayna'da işim, ailem, evim vardı. Ukrayna'yı çok seviyorum. Savaş, bombalar istemiyorum" dedi.

Her ikisi de dansçı olan Rus Alexander Balakhonov ile Ukraynalı Iryna Balakhonova, 2014 yılında Türkiye'de, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nda tanışıp evlendi. Çift, 2017 yılında Ukrayna'ya yerleşmeye karar verdi. Çiftin bu süreçte Olexander ve Iryna adını verdikleri 2 de çocukları dünyaya geldi. Yaşamlarına Mıkolayiv şehrinde devam eden aile, 24 Şubat sabahı Rusya'nın saldırısı sonrasında büyük korku yaşadı. 3 gün sığınakta kalan ve bir çıkış yolu arayan çift, 'Burası, bizim evimiz' dedikleri ve tanıştıkları Antalya'ya gelmek için senelerce dans ettikleri Anadolu Ateşi Dans Topluğu'ndaki ekip arkadaşları ile bağlantı kurdu.

KULİSLERİ EVLERİ OLDU

Anneleri Galyna Dzıuba'yı da yanlarına alan Balakhonov ailesi, ülkeden çıkmak için araçlarıyla yola düştü. Savaşın devam ettiği bölgelerden geçemedikleri için Moldova, Romanya ve Bulgaristan'ı geçen aile, 6 günde 2 bin 300 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından Antalya'ya gelebildi. Anadolu Ateşi'ndeki ekip arkadaşları, kendilerinden yardım isteyen Balakhonov ailesinin geçici süre kalabilmesi için, daha önce dans gösterilerinde sahneye çıktıkları ve son günlerde yıkım kararı ile gündemde olan Serik ilçesindeki Aspendos Arena'nın kulislerinden birini eve çevirdi. Çocuklarıyla kendilerine bir yaşam alanı oluşturan Balakhonov çifti, dans gösterileri için de hazırlıklarını sürdürüyor. Savaş nedeniyle bu sene başladığı okulundan uzak kalan Olexander'a, emekli öğretmen anneannesi Galyna Dzıuba da okuma-yazma öğretiyor.

'EVİM SALLANMAYA BAŞLAMIŞTI'

Kendisinin Ukraynalı, eşinin Rus olduğunu belirten Iryna Balakhonova, "Uzun yıllar önce Anadolu Ateşi'nde çalışıyorduk. İşi bitirip Ukrayna'ya döndük ve çocuklarımız oldu. 24 Şubat günü sabah saat 5'te uyandık. Evim sallanmaya başlamıştı. Neler olduğunu duyuyordum ama anlayamıyordum ve sonra savaşın başladığını anladım. Ne yapmam gerektiğini bilemediğim için çok korkmuştum. Nereye koşacağımı, nereye gitmem gerektiğini bilmiyordum. Rusya şehrime bombalı saldırı başlatmıştı" dedi.

'ÇOCUKLARIM İÇİN ÇOK KORKUYORDUM'

Çocukları için çok korktuğunu söyleyen Balakhonova, "Her şey olmasa da şehrim yıkılmıştı. Evimizin yakınına, her iki tarafına bomba düştü. Çocuklarım için çok korkuyordum. Anadolu Ateşi'nden arkadaşımı aradım ve yardım istedim. Onlar da bana gelmemi söylediler. Çok zor bir yolculuğumuz oldu. 6 gün yoldaydık. Evimden ayrılmak çok zor oldu ama çocuklarım için en iyisini yapmaya çalıştım. Uzun bir yoldan sonra Türkiye'ye ulaştık. Burada bize ev verdiler. Bize yardım ettikleri için Sayın Mustafa Erdoğan'a, tüm yönetime ve dansçılara çok teşekkür etmek istiyorum. Ve tüm insanların kardeş olduğunu ve barış için sanat olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.

'UKRAYNA'YI ÇOK SEVİYORUM'

6 gün süren yolculuğun kendileri için çok zor geçtiğini anlatan Alexander Balakhonov, yıllar önce sahne aldığı yerin şimdilerde evleri olduğunu söyledi. Balakhonov, "Burası, bizim için evimiz gibi. Burada bizi seviyor ve sayıyorlar. Ben Rusum. Ukrayna'da herhangi bir problemim olmadı. İşim, ailem, evim vardı. Ukrayna'yı çok seviyorum. Savaş, bombalar ve o tür şeyler istemiyorum. Kendim için değil; çocuklarım için korkuyorum" dedi.

Savaşın sivillere daha çok zarar verdiğini belirten Galyna Dzıuba ise "Tarih öğretmeniyim ve uzun yıllar öğrencilere savaşın ne anlama geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ben de savaşın ne olduğunu biliyorum. Küçük çocuklarınızla birlikte kendi evinizi bırakıp, başka bir ülkeye gitmek demektir. 2011 yılında Türkiye'deydim. Çocuklarımı hatırlayan ve bize yardım eden Anadolu Ateşi'ne teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'SANAT EN GÜÇLÜ AHLAKİ DAYANIŞMA'

Aileye kapılarını açan Anadolu Ateşi'nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, sanatın en güçlü ahlaki dayanışma olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız Ukraynalı Iryna ile Rus Alexander, Anadolu Ateşi'nde tanışıp evlendi ve dünya tatlısı 2 çocukları var. Savaş; devletler ve politikacılar arasında olur ve acısını halklar çeker. Topluluğumuzda Rus ve Ukraynalı dansçılarımız yıllarca omuz omuza dans etti, etmeye devam edecekler. Anadolu Ateşi, bir medeniyetler barışı projesidir ve bu son örnekle de pratik olarak bu söylemin altını doldurmuştur. Arkadaşlarımıza sağ salim kavuştuğumuz için çok mutluyuz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-03-21 11:10:45



