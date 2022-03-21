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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir domates güvesine ‘ışık tuzak’ kurdu

İHA

Büyükşehir domates güvesine ‘ışık tuzak’ kurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretimde tarım zararlılarıyla mücadele kapsamında üreticilere ‘Işık Tuzağı’ desteği sağlayacak. Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen ışık tuzağı ilk olarak Konyaaltı ve Kumluca’daki sera ve bahçelere kurularak uygulanmaya başlandı.
Örtü altı üretimde özellikle Tuta Absoluta zararlısına karşı zirai ilaç uygulamasını azaltmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, ışık tuzak uygulamasını hayata geçiriyor.

“Işık tuzak ile ürünler güvende”
Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde kimyasal mücadeleden uzak, sağlıklı ve verimli ürün elde edilmesi amacıyla domates güvesine karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle ışık tuzak uygulaması ilk olarak Konyaaltı ve Kumluca bölgesindeki seralara kuruldu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Fedai Erler, Türkiye'de üreticilerin ilk kez seralarda 2009 yılında tespit ettiği domates güvesinin ürünlere büyük zarar verdiğini belirterek, “Çiftçiler bu zararlıdan kurtulmak için tonlarca ilaç atıyor. ‘Işık Tuzak’ uçan zararlıları ışıkla çekip elektrikle toplayan bir cihaz. Tarım zararlılarının ışığa yönelmesinden faydalanılarak morötesi ışık ile tuzağa çekiliyor” diye konuştu. Cihazın çalışması hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Fedai Erler, “Gece olunca cihazın ışık sensörü otomatik açılıyor, hava aydınlanınca da kendini kapatıyor. Cihazın ızgara telleri arasında elektrik var. Bu tellere gelen zararlılar elektrik akımına uğrayıp toplama kabına düşüyor. Domates güvesi, kültür mantar sinekleri, yakarcalar, yeşil kurt kelebeği, bozkurt ve telkurdu gibi zararlıları yakalıyor. Cihaz açık alanda da kullanılabiliyor” dedi.

“Organik ve modern tarıma destek”
Büyükşehir Belediyesi Bitkisel Üretim Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Hatice Parlak da cihazın ilk olarak Konyaaltı Çakırlar ve Akdamlar Mahalleleri ile Kumluca’daki 7 buçuk dönümlük alanda uygulandığını belirterek, “Üreticiler, zararlılara karşı ilaç ve kimyasal tuzaklar kullanıyor. Bunlar doğaya, ürünlere ve üreticiye zarar veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız organik tarım uygulamalarını desteklemek. Yeni üretilen tarım teknik ve metotlarını üreticiyle buluşturmak. İlaç attırmadan domates üretimi sağlamak istiyoruz. İlerleyen günlerde belirli bölgelerde bu cihazın dağıtımını yapacağız” diye konuştu.

“İlaçsız, sağlıklı ve organik ürünler”
Konyaaltı Çakırlar Mahallesinde 3 dönüm serasında üretim gerçekleştiren Önder Güleşhan, “Dört aydır cihazı kullanıyorum. Bu sürede hiç zirai ilaç kullanmadım. Sağlımız ve ürünlerimiz için fevkalade faydalı. Ürünlerimize ilaç atmadan yetiştirmeye çalışıyoruz. Önce kendi sağlığımız ve ürünlerimizin güvenli ve sağlıklı yetişmesi için önemli. Maddi anlamda da avantajlı. Sık sık ilaç atmaktan dolayı yüklü bir maliyetten kurtulduk” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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