Bakan Çavuşoğlu, E-SPORFEST’in konuğu oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez Belediyesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ÜniAk Antalya ve Warpick ESpor işbirliğiyle düzenlenen ESpor Festivalinde dün gençlerle bir araya geldi.

Kepez Belediyesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ÜniAk Antalya ve Warpick ESpor işbirliğiyle 1920 Mart tarihlerinde Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde ESpor Festivali gerçekleştirildi. Üniversiteli ve liseli gençlerin büyük ilgi gösterdiği festivalde, gençler gönüllerince oyun platformlarından ücretsiz yararlanma ve turnuvalara katılma imkanı buldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ESpor Festivaline katılarak, gençlerle bir araya geldi.



“Gençlere önem verir”

Bakan Çavuşoğlu, gençlerle birlikte oturdu, onlarla sohbet etti. Gençlere seslenerek, festivalin düzenlemesinin Kepez Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğine değinen Çavuşoğlu, “Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kardeşimiz gençlerimize çok önem verir, bizzat şahidiyim” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki gün süren festivalde gerçekleştirilen turnuvalarda dereceye girenlere de ödüllerini verdi. Çavuşoğlu’na, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan, ÜniAk ve Antalya ESpor Federasyonu İl Temsilcisi Abdülkadir Göç tarafından da plaket takdim edildi. Gençlerin 2 gün boyunca gönüllerince oyun platformlarından ücretsiz yararlanma imkanı bulduğu ESPORFEST’te kazananlar; 1 Bilgisayar, 1 Tablet , 1 Bisiklet, 50 Oyuncu Kulaklığı, 50 oyuncu Klavyesi, 50 Oyuncu Mouse,100 MousePad ve 50 klavye ile ödüllendirildi.

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