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Nuray'ı öldüren eski nişanlısı: 'Sen karışamazsın' deyince boğdum

DHA

Nuray'ı öldüren eski nişanlısı: 'Sen karışamazsın' deyince boğdum


Bülent TATOĞULLARIAdem AKALANSemih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, otel odasında ölü bulunan Nuray Demir (17) cinayetiyle ilgili tutuklanan eski nişanlısı Taner Bektaş'ın (30) ifadesi ortaya çıktı. Bektaş'ın, ifadesinde, "Eski karımdan beni aldattığı için ayrılmıştım. Nuray da 'Ne istersem yaparım, sen karışamazsın' deyince boğdum" dediği öğrenildi.
Kentte 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Demir, şikayetinde 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nin, Varsak bölgesindeki ormana götürüp, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Olay sonrası yapılan sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları ortaya çıktı. Şikayetin ardından ertesi gün evinde gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Birol K., tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OTEL ÇALIŞANLARI ÖLÜ BULDU
Yargılama süreci sürerken, Nuray Demir'e ulaşamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Muratpaşa ilçesi, Tahılpazarı Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına 19 Mart günü saat 15.30 sıralarında temizlik için giren görevliler, Nuray Demir'in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in boynunda kızarıklıklar olduğunu tespit eden ekipler, boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Demir'in cansız bedenindeki incelemede; yüzünde küçük kanamalar, boynunda morluklar olduğu belirtildi.
'ESKİ NİŞANLISI ZORLA OTELE GÖTÜRMÜŞ'
Olayın ardından Nuray Demir'in teyzesi Nur Çevik, yeğeninin kız arkadaşıyla sinemaya gitmek için evden çıktığını belirterek, "Daha sonra eski nişanlısı Taner Bektaş, Nuray'ı arayarak son bir kez konuşmak istediğini söylemiş. Nuray'ı sinema salonu önünden götürmeye çalışmış. Arkadaşı da bu duruma şahit. 'Ya benimle tekrar barışır, nişan yüzüğünü takarsın ya da seni öldürürüm' diye Nuray'ı tehdit etmiş. Nuray'ı zorla otele götürüyor. Daha sonra Nuray'ın cansız bedenine ulaşılıyor" dedi.
Nuray'ın, Taner Bektaş'tan ayrıldığını söyleyen Çevik, "Nişanlısı aşırı kıskanç bir insandı. Nuray nişanı atmıştı. Taner Bektaş, buraya gelerek barışmak istemiş. Nuray bunu istemedi" diye konuştu.
Nuray Demir'in cenazesi, dün Konya'da toprağa verildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI 
Polis, olay sonrası kaçtığı belirlenen Taner Bektaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yalova'da yakalanıp gözaltına alınan Bektaş, dün sabah saatlerinde Antalya'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bektaş'ın, ifadesinde, daha önce evlenip boşandığını belirterek, "Eski karımdan beni aldattığı için ayrılmıştım. Sonrasında Nuray ile nişanlandım. Olay günü otelde Nuray bana 'Ben daha seninle evlenmedim. Evleninceye kadar bana karışamazsın, kiminle ne istersem onu yaparım. Seni ilgilendirmez yaptıklarım, ne istersem onu yaparım' deyince tartıştık. Nuray, böyle söyleyince kıskanıp boğdum" dediği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIAdem AKALANSemih ERSÖZLER
2022-03-21 14:04:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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