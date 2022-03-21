Hurda taşıdığı kamyonet alev alev yandı, 3 yaşındaki oğluyla birlikte canını zor kurtardı Seyir halinde alev topuna dönen kamyonet kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hareket halindeki hurda toplayan araç, bilinmeyen bir sebeple yanıp küle döndü. Araç sürücüsü, yanmaya başlayan aracını yoldan boş alana sürdükten sonra 3 yaşındaki oğluyla dışarı atlayıp canını kurtardı. Aracının yanmasını kucağındaki oğluyla birlikte üzüntü içerisinde izleyen sürücü, ekmek teknesiyle birlikte her şeyini kaybettiğini söyledi.

Herdford Caddesinde Titreyengöl istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Serkan Candar’ın kullandığı 06 VRT 64 plakalı hurda yüklü kamyonet, çevreyolu köprüsüne 200 metre mesafede yanmaya başladı. Araç sürücüsü, aracı yoldan ırmak kenarındaki boş alana getirdikten sonra araçta bulunan 3 yaşındaki oğluyla birlikte araçtan atlayıp uzaklaştı.

Araç bir anda alev topuna dönerken, aracın üzerinde bulunan buzdolabı, çamaşır makinası ve yataktan oluşan hurdalar çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracın üzerinden aşağıya atıldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler, yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Tüm müdahalelere rağmen araç ve üzerindeki hurdalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



“Canımızı zor kurtardık”

Aracının ön kısmandan hareket halindeyken duman çıktığını, kısa süre sonra aleve dönüştüğünü belirten Serkan Candar “Ben hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Arabam da benim ekmek teknem. Aracım yanmaya başlayınca başka araçlara zarar vermemek için buraya boş alana getirdim ve oğlumu da alıp araçtan uzaklaştım. Canımızı zor kurtardık. Arabam ve malzemelerim yandı. Ben bittim” dedi.

İtfaiyenin soğutma çalışmasını tamamlamasının ardından Serkan Candar, vatandaşların da yardımıyla araçtan etrafa saçılan hurdaları, kamyonetin üzerine topladı.

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