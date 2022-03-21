HEP’li gastronomi öğrencileri sektörle buluştu

Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı öğretim elemanları, Culinary ForumEducation 2022 Fuarı’na katıldı.

Alanya HEP ÜniversitesiGastronomi Topluluğu Başkanı Mustafa Eren Karakaya’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler sektörden yetkili kişilerle tanışma fırsatı buldular.



“Öğrenciler tadım yaptı”

Türkiye’de gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve aşçılık programı öğretim elemanlarının, alanlarında uzman şeflerin ve firmaların yer aldığı bu organizasyonda öğrenciler, sektör ile alakalı yeni bilgiler edindiler. Farklı yöre ve mutfaklara ait ürünleri içerisinde barındıran bu organizasyonda öğrenciler yöresellik ve tekniğine uygun bir şekilde hazırlanmış ürünlerden tadım yaptılar. Gastronomi alanında bilgilendirici konuşmaların yer aldığı bu etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadılar.



“Sektör yöneticileriyle buluştular”

Alanya HEP ÜniversitesiGastronomi Topluluğu Başkanı Mustafa Eren Karakaya, fuar ile ilgili, “Gastronomi alanında faaliyetlerin yer aldığı organizasyonların bilgilendirici ve bu alanı geliştirip daha ileriye götürdüğü yadsınamaz bir gerçektir. Culinary Forum 2022’de olduğu gibi, sektördeki şef ve yöneticilerin bir araya gelerek bu gibi faaliyetlerde rol alması Türkiye’deki gastronomi alanını daha çok geliştireceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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