Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, AK Parti Kültür Sanat Kongresi’nde Kepez’i anlattı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kızılcahamam’da gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi'nde, Kepez’in büyük ilgi gören çalışmalarını belediye başkanlarına anlattı.

AK Parti Yerel Yönetimlerinin kültürel çıktılarının değerlendirildiği ve sonraki yılların kültürsanat faaliyetlerinin yol haritasının çıkarıldığı “AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi” Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. AK Parti Yerel Yönetimler ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıkları tarafından birlikte yürütülen kongreye AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkan Vekili ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Şen ve Hamza Dağ katıldı. Türk siyasi hayatının birçok değerli ismi, yazarlar, tarihçiler, kültür ve sanat insanlarının tecrübelerini paylaştığı oturuma Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de konuşmacı olarak katıldı. Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Kepez’in büyük ilgi gören çalışmalarını Türkiye’nin dört bir yanından gelen belediye başkanlarına anlattı. Kongrede, yaklaşık 200 belediye başkanı, bu belediyelerin kültür ve sosyal işlerden sorumlu daire başkanları ve müdürleri de bulundu.

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