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Oya Aydoğan'ın ölümüne neden olan hastalıktan, ameliyatla kurtuldu

DHA

Oya Aydoğan'ın ölümüne neden olan hastalıktan, ameliyatla kurtuldu


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Ali Ümit Yener ve Dr. Adnan Yalçınkaya, aort damarının yırtılmasına bağlı kalp rahatsızlığı geçiren Azize Tosun'u (74), başarıyla ameliyat etti. Doç. Dr. Yener ise "Bu hastalıkta 10 hastadan 8'i ne yazık ki hastaneye gelemeden hayatını kaybediyor veya sakatlık riski olabilir. Rahmetli sanatçı Oya Aydoğan da bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetmişti" dedi.
Antalya'da emekli hemşire Azize Tosun, 10 gün önce göğüs ağrısı, baş, boyun ve kollarda şişlik ile kızarıklık şikayetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tetkikleri yapılan Tosun'un, aort damarının genişlediği, baloncuklaştığı ve yırtıldığı belirlendi. Tetkiklerin ardından hasta, Doç. Dr. Ali Ümit Yener ve Dr. Adnan Yalçınkaya tarafından acil ameliyata alındı. Tosun, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.
AMELİYAT 5 SAAT SÜRDÜ
Azize Tosun'un acilde yapılan tetkiklerinde, kalpten çıkan ana damar aortun genişlediği, baloncuklaştığı ve yırtıldığının görüldüğünü anlatan Dr. Adnan Yalçınkaya, "Hasta 1,5 yıl önce Isparta'da baypas ameliyatı geçirmiş. Vakit kaybetmeden ameliyata aldık. Teknik olarak daha önce baypas geçirdiğinden daha zor ve sıkıntılı bir ameliyat. Çünkü daha önceki baypasların korunması gerekiyor. Artı ikinci cerrahiler genellikle dokularda yapışıklık olduğu için daha zor. Kanama ve damar yaralanma riski daha yüksek. Ümit beyle hastayı ameliyata aldık, yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrası, baypaslarını koruyup aorttaki yırtığını tedavi ettik" diye konuştu.
ÇOK SIK GÖRÜLEN BİR DURUM DEĞİL
Hastanın ameliyat sonrası 10'uncu saatte solunum cihazından ayrılıp kendine geldiğini belirten Dr. Yalçınkaya, ikinci gün de yoğun bakım takibi bitirilerek, servise çıkartıldığını, şu an genel durumunun iyi olduğunu, taburcu etmeyi planlandıklarını açıkladı. Aortun yırtılmasının, ameliyatta ölüm ve sakatlık riskini artırdığını aktaran Dr. Yalçınkaya, "Daha önceki baypas öyküsü de eklenince ister istemez bu risk artıyor. Diğer önemli bulgu da, hastada baş, boyun ve kollarda bir anda meydana gelen şişlikler. Balonlaşıp damar yırtılınca vücudun üst tarafını drene eden toplardamar sistemine de baskı yapıyor, bu da literatürde çok sık gördüğümüz bir durum değil. Aslında bu yönüyle de ilginç bir vaka. Cerrahlar açısından bu tür ameliyatlar çok zordur. Allah'a şükür ameliyat sonrası herhangi bir problem olmadı" diye konuştu.
10 HASTADAN 8'İ HASTANEYE GİDEMEDEN ÖLÜYOR
Diseksiyon (dokuların cerrahi olarak izole edilmesi) ameliyatlarının zorluğundan dolayı, her cerrahın yapmak istemediği ameliyatlar olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Ali Ümit Yener ise "Ameliyatta, normalde 37 derece olan vücut sıcaklığını 26 dereceye kadar soğuttuk ve 5 saat ameliyatta kaldık. Hem kalpten çıkan ana aort damarını hem de beyne giden damarların alt kısmına kadar cerrahisini yaptık. Zaten bu hastalarda, 10 hastadan 8'i ne yazık ki hastaneye gelemeden hayatını kaybediyor veya sakatlık riski olabilir. Rahmetli sanatçı Oya Aydoğan da bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetmişti" dedi.
DOKTORLAR ÜMİT VERMEDİ AMA SAĞ ÇIKTI
Ameliyattan başarıyla çıkan Azize Tosun, 1.5 yıl önce baypas olduğunu, geçen cuma güne kadar iyiyken, evde oturduğu sırada rahatsızlandığını ve hastaneye gittiklerini anlatarak, "Ameliyat öncesi doktorlar bana ümit vermedi, ama 'Bize güven teyze' dediler. Çok şükür iyi geçti, Allah razı olsun. Bu rahatsızlığın yüzde 80'i ölüm" diye konuştu. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-03-21 15:47:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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