Aort damarı yırtılarak balonlaşmıştı, sağlığına kavuştu 74 yaşındaki emekli hemşire 5 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ümit Yener: “Oya Aydoğan’ın da bu hastalıktan hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz”

Antalya’da aort damarı yırtılarak balonlaşan 74 yaşındaki emekli hemşire kadın, 5 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Süreç hakkında bilgi veren Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ümit Yener, "Oya Aydoğan’ın da bu hastalıktan hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz" dedi.

Antalya’da yaşayan emekli hemşire Azize Tosun (74) 10 gün önce göğüs ve sırt ağrısına eşlik eden; yüzünde, boynunda ve kollarında ani başlayan şişlik şikâyeti ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu. Acil serviste yapılan ilk tetkiklerin ardından 30 milimetre olması beklenen aort damarının 77 milimetreye kadar yükseldiği ve yırtılarak balonlaştığı tespit edildi. Hastanın öyküsünde bir buçuk sene önce başka bir merkezde 4 damar koroner bypass ameliyatı geçirdiğini öğrenen Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ümit Yener ve Doç. Dr. Adnan Yalçınkaya, hazırlıkların ardından hastayı hemen ameliyata aldı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatta hastanın 37 derece olan vücut ısısı 26 dereceye kadar düşürüldü. Aort damarının yırtık kesimi, sunni damar ile değiştirildi. Ameliyattan sağlıklı bir şekilde çıkan kadın, 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındı. Yarın ise taburcu olması bekleniyor.



“Aort damarlarım parmak gibi kabarmış”

Bir buçuk sene önce bypass olduğunu söyleyen Azize Tosun, “Sağlığıma kavuşmuştum. Geçen Cuma oturduğum yerde rahatsızlandım. Yüzüm kıpkırmızı olmuş. Tansiyonum 17 olmuş. Cumartesi günü yürüyüş yapayım dedim, yemekten sonra sol tarafımdan bir ağrı girdi. Omuzum kalkmadı. Daha sonra buraya geldik. Dâhiliye bölümünden içeri aldılar. Muayene oldum. 34 tane asistan yanıma gelerek muayene etti. Aort damarlarım parmak gibi kabarmış. Daha sonra tomografi çekildi. Kardiyoloji servisine gittik. Sonucun iyi olmadığını söylediler. Allah doktorlarımızdan razı olsun. Sonra bu doktorlar ile tanıştım. Ameliyat edeceklerini söylediler. Güvenmelerini istedim ben de güvendim. Çok şükür şu an iyiyim. Yarın taburcu olacağım inşallah” dedi.



"Onuncu saatte solunum cihazından ayırdık"

Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Dr. Adnan Yalçınkaya, “Hastamız bize 10 gün önce ani başlayan göğüs ağrısı şikâyeti ile acil servise başvurdu. Aynı zamanda ağrı ile beraber başlayan baş, boyun ve kollarda şişlik vardı. Hastanın acil serviste yapılan tetkiklerde kalpten çıkan ana damarın genişlediği ve buna bağlı olarak balonlaştığı yırtıldığı görülüyor. Hastanın daha önce 4 kez bypass ameliyatı geçirdiğini öğrendik. Hiç vakit kaybetmeden ameliyat hazırlıkları yaparak ameliyata aldık. Ameliyat teknik olarak daha önce bypass geçirdiği için sıkıntılıydı. Daha önce yapılan bypassların korunması gerekiyordu. Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrasında daha önce yapılan bypassları da koruyarak aort yırtığını tedavi ettik. Onuncu saatte solunum cihazından ayırdık. Şu an genel durumu iyi. Bir sorunumuz yok. Yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.



“Bu yönü ile ilginç bir vakadır”

Hastanın baş boyun ve kollarında bir anda meydana gelen şişlik ile kendilerine başvuruda bulunduğunu belirten Yalçınkaya, “Balonlaşan damar yırtılınca vücudun üst sistemini direne eden toplardamar sistemine de baskı yapıyor. Bu çok sık gördüğümüz bir durum değil. Ender görülen bir durum. Bu yönü ile ilginç bir vakadır. Azize Hanım'ın kendisi hemşire, birçok dua almış. Bu duaların hürmetine bu ameliyattan sağlıklı çıktı. Ameliyatın zorluğu daha önce bypass geçirmiş olmasıydı. Bu hastada önemli olan bir konu da aort damarının yırtılmış olmasıdır. Daha önceki ameliyat ile dokuların birbirine yapışık olduğu için aortun tam yırtılması sınırlandırılmış” sözlerine yer verdi.



“Oya Aydoğan’ın da bu hastalıktan hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz”

Bu tür ameliyatların her cerrahın yapmak istemediği ameliyatlar olduğunu belirten Doç. Dr. Ali Ümit Yener, “Biz hastamızı ameliyata aldık. Normalde 37 derece olan vücut sıcaklığını 26 dereceye kadar düşürdük. Hem kalpten çıkan aort damarını hem de beyne giden damarların alt kısmına kadar cerrahisini yaptık. Bu hastalarda 10 hastadan 8 tanesi hastaneye gelmeden hayatını kaybedebiliyor ya da sakatlık olabiliyor. Oya Aydoğan’ın da bu hastalıktan hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz” açıklamasını yaptı.

