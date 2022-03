Antalya’da özel bireylerden özel etkinlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Özel Büyükşehir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Okulu ve Rehabilitasyon Merkezinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle özel bireyler etkinlik gerçekleştirdi. Özel bireyler özel günlerinde türküler seslendirdi, fitness ve dans gösterisi yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı’nda bulunan ve 600 özel bireyin faydalandığı Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel öğrenciler 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık günü için etkinlik gerçekleştirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’ndan da 80 öğrenci katıldı. Özel öğrenciler etkinlikte 18 Mart Çanakkale Savaşı’nı anlatan türküler seslendirdi. Müzik dinletisi ve fitness gösterisinin yanı sıra minik öğrenciler de dans gösterisi sergiledi.



“+1 farkla hiçbir farkları yok”

Gösteri sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz de Down sendromunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğuna dikkat çekerek konuk öğrencilere okul hakkında bilgi verdi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Meslek Yüksekokulu Engelli Bakımı 2. Sınıf Öğrencisi Sakine Sile, okulun geniş imkanlara sahip olduğunu belirterek “Büyükşehir Özel Okulunu gezerek öğretmenlerle tanışma fırsatımız oldu. Özel öğrencilerin burada alabilecekleri en iyi eğitimi aldıklarını gördük. Özel bireylerin aslında +1 farka rağmen diğer bireylerden hiçbir farkları yok” dedi.

