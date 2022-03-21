Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu

DHA

Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld (67), yaşadığı 'Philine' adlı teknede ölü bulundu.
Konyaaltı ilçesi balıkçı barınağındaki 'Philine' adlı teknede yaşayan Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld'e ulaşamayan yakınları, öğle saatlerinde teknenin demirlediği barınağa geldi. Kleijngeld'in kamarada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Kleijngeld'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, tekneden 50 metre uzaklıktaki iskelenin girişine güvenlik şeridi çekerek bölgeye girişleri kapattı. Kleijngeld'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-03-21 16:58:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kumluca’da 250 15 Temmuz Şehidi anısına 250 fidan dikildi
YEREL HABERLER Kumluca’da 250 15 Temmuz Şehidi anısına 250 fidan ...
Antalya’da özel bireylerden özel etkinlik
YEREL HABERLER Antalya’da özel bireylerden özel etkinlik
Hollanda vatandaşı yaşlı adam lüks teknesinde ölü bulundu Olay, haber alamayan yakınlarının tekneye gelmesiyle ortaya çıktı
YEREL HABERLER Hollanda vatandaşı yaşlı adam lüks teknesinde ölü ...
Türk’ün bayramı Nevruz Alanya’da coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Türk’ün bayramı Nevruz Alanya’da coşkuyla kutlandı
Kaza yaptığı otomobilden kendini dışarı zor attı O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Kaza yaptığı otomobilden kendini dışarı zor attı O ...
Oya Aydoğan'ın ölümüne neden olan hastalıktan, ameliyatla kurtuldu
YEREL HABERLER Oya Aydoğan'ın ölümüne neden olan hastalıktan, ...
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete hayır konulu resim yarışması
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete hayır konulu ...
Aort damarı yırtılarak balonlaşmıştı, sağlığına kavuştu 74 yaşındaki emekli hemşire 5 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ümit Yener: “Oya Aydoğan’ın da bu hastalıktan hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz”
YEREL HABERLER Aort damarı yırtılarak balonlaşmıştı, sağlığına ...
Antalya’da otel odasında ölü bulunan Nuray’ın katil zanlısı suçunu itiraf etti Tutuklanan Taner B.: "Kıskanıp boğdum”
YEREL HABERLER Antalya’da otel odasında ölü bulunan Nuray’ın katil ...
Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, AK Parti Kültür Sanat Kongresi’nde Kepez’i anlattı
YEREL HABERLER Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, AK Parti Kültür Sanat ...
HEP’li gastronomi öğrencileri sektörle buluştu
YEREL HABERLER HEP’li gastronomi öğrencileri sektörle buluştu
Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu, profesör uyardı: “Yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın” Antalya Körfezi’nden geçiş yapan denizanası sürüsü, şiddetli poyrazla yörüngelerinden sapıp kıyıya vurarak telef oldu Ağırlığı 20 kiloya kadar ulaşabilen türün, Akdeniz’deki en büyük tür olduğu ve yakıcı olduğu için dokunulmaması gerektiği belirtildi Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökoğlu: “Kıyıya vurma nedeni şiddetli poyraz” “Yakınına yaklaşmamaları ve dokunmamaları lazım, yakıcı hücreleri var, hassas bölgelere sürülürse yanma yaşanabilir”
YEREL HABERLER Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu, profesör uyardı: ...
Kepez’de özel çocuklara Off-Road turu
YEREL HABERLER Kepez’de özel çocuklara Off-Road turu
Alev alev yanan araca canları pahasına müdahale ettiler Düğün salonuna çiçek getiren otomobil yandı, vatandaşların çabası söndürmeye yetmedi
YEREL HABERLER Alev alev yanan araca canları pahasına müdahale ...
KOSHİM’de uzmanlar eşliğinde sağlıklı beslenme rehberi
YEREL HABERLER KOSHİM’de uzmanlar eşliğinde sağlıklı beslenme ...
Nuray'ı öldüren eski nişanlısı: 'Sen karışamazsın' deyince boğdum
YEREL HABERLER Nuray'ı öldüren eski nişanlısı: 'Sen karışamazsın' ...
Hurda taşıdığı kamyonet alev alev yandı, 3 yaşındaki oğluyla birlikte canını zor kurtardı Seyir halinde alev topuna dönen kamyonet kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Hurda taşıdığı kamyonet alev alev yandı, 3 yaşındaki ...
Robotex Turkey 2022 heyecanı başladı
YEREL HABERLER Robotex Turkey 2022 heyecanı başladı
Döşemealtı Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi sevinci
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi sevinci
Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda ...
Manavgat'ta 10 bin 500 fidan dağıtıldı AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın: "Manavgat eskisinden daha yeşil olacak"
YEREL HABERLER Manavgat'ta 10 bin 500 fidan dağıtıldı AK Parti ...
ATB Başkanı Çandır: “Avokadonun yüzde 78’ini Antalya üretiyor”
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çandır: “Avokadonun yüzde 78’ini Antalya ...
Otomobilin bagajında kanlar içinde bulunan adamın ölüm nedeni belli oldu
YEREL HABERLER Otomobilin bagajında kanlar içinde bulunan adamın ...
Otomobil bagajındaki Muhammet, başına sert cisimle vurularak öldürülmüş/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Otomobil bagajındaki Muhammet, başına sert cisimle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.