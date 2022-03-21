Korkuteli’nde okullar arası futsal turnuvası başladı

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları organizasyonu futsal turnuvası Recep Gürbüz kapalı spor salonunda başladı. Turnuvaya 18 okul takımı katılıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, “Her yıl olduğu gibi bu yılda ilçedeki okullar arası turnuvalarımız heyecanla başladı. Spora teşvikin yanı sıra, takım olma bilinci, mücadele etme, kazanma ve kaybetme duygularını da tadacak olan öğrencilerimiz sporun kardeşlik olduğunu öğrenecekleri güzel bir günler geçirecekler. Şimdiden tüm sporseverlerimizi müsabakalara bekliyoruz ve başarılar dilerim” dedi.

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