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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALKÜ’nün iki fakültesinde bayrak değişimi

İHA

ALKÜ’nün iki fakültesinde bayrak değişimi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) iki fakültenin görev süreleri dolan dekanları görevlerini devretti.
Alanya Alaaddin Keykubat (ALKÜ) Turizm Fakültesi ile Tıp Fakültesi dekanları görevlerini devretti. Fakülte dekanlık makamlarında düzenlenen devir teslim törenine ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu ile Prof. Dr. Erdoğan Aslan katıldı. ALKÜ Turizm Fakültesi dekanlık makamında düzenlenen törende dekanlık görev süresi dolan Prof. Dr. Harun Uçak görevini Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz’e devretti. Törene katılan Rektör Yardımcısı Tuğcu, görev süresi dolan Prof. Dr. Harun Uçak’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek görevi devralan Çetinsöz’e başarılar diledi.
ALKÜ Tıp Fakültesinde düzenlenen devir teslim töreninde ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Arife Uslu Gökçeoğlu görev süresi dolan dekan Prof. Dr. Burak Yuluğ'dan görevi devraldı. Törene katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Yuluğ’a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek bayrağı teslim alan Gökçeoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

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