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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşık Veysel türküleriyle anıldı

İHA

Aşık Veysel türküleriyle anıldı

Ozan Aşık Veysel vefatının 49. Yıldönümünde düzenlenen konser ile anıldı. Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM İcra Heyeti ile Müslüm EkeMustafa Eke kardeşler " şık Veysel'in İzinde" isimli konserde sahne aldı. Antalyalılar Aşık Veysel’i türküleriyle andı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından ünlü halk ozanı Aşık Veysel’i 49. ölüm yıldönümünde Müslüm EkeMustafa Eke kardeşlerin seslendirdiği “Aşık Veysel’in İzinde” konseri gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi
Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonunda gerçekleşen konsere Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Şef Yiğit Aktı yönetimindeki THM İcra Heyetinin de eşlik ettiği konser vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı. Antalyalı sanatseverler, Aşık Veysel’in türkülerini hep birlikte söyleyerek büyük ozanı andı.
Müslüm ve Mustafa Eke kardeşlerin Aşık Veysel'in birbirinden güzel eserlerini seslendirdiği konserde izleyenler unutulmaz bir gece yaşadı. Birbirinden güzel türkülere eşlik eden Antalyalılar, sanatçıları uzun süre alkışladı.
Programın sonunda ise; Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Deniz Filiz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti. Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Serdar Mertkan ise Deniz Filiz’e Başkan Muhittin Böcek adına plaket sundu.
Öte yandan konserin yanı sıra AKM fuaye salonunda Antalya Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Aşık Veysel adına özel bir sergi açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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