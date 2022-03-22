9 kategoride 90 bin TL ödüllü en güzel bahçe, balkon yarışması başlıyor

Antalya’da bu yıl 5’incisi düzenlenen bahçe, balkon ve teras yarışmasında başvurular 28 Mart Pazartesi günü başlıyor. Yarışma kapsamında 9 kategoride 90 bin TL ödül dağıtılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan en güzel bahçe, balkon ve teras yarışmasına başvurular 28 Mart Pazartesi günü başlıyor. Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerini kapsayan ‘En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması’ çevre bilincini ve sevgisini arttırmayı amaçlıyor. Yarışma başvuruları 28 Mart13 Mayıs tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne elden teslim edilecek.



9 kategoride 90 bin TL ödül

5. En Güzel Bahçe, Balkon, Teras Yarışması'nda en güzel balkon (açık balkon, kapalı balkon), en güzel bahçe (konut bahçesi, apartman bahçesi, site bahçesi, iş yeri bahçesi, hobi bahçesi, kurakçıl peyzaj uygulama bahçesi) ve en güzel teras olmak üzere toplam 9 kategori de ödül verilecek. Her kategorinin birincilerine 5 bin TL, ikincilerine 3 bin TL ve üçüncülerine 2 bin TL olmak üzere toplam 90 bin TL para ödülü dağıtılacak.

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