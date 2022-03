Down Sendromu Farkındalık Günü’nde hünerlerini sergilediler

Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Kepez Belediyesi ve Antalya Down Sendromlular ve Engeliler Derneği işbirliğiyle bir araya gelen özel çocuklar yetenekleriyle geceye damga vurdu.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, özel çocuklar farkındalıklarını yetenekleriyle ortaya koydu. Kepez Belediyesi ve Antalya Down Sendromlular ve Engeliler Derneği işbirliğiyle Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde, ‘Down Sendromlular Farkındalık Yemeği’ düzenlendi. Özel çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin ritm gurubu geceye damga vurdu. Özel çocuklar, seslendirdikleri şarkılar, piyano resitali ile hünerlerini sergilediler. Gecede sevgilerin ekildiği atölyede üretilen özel çocukların el emeklerinin yer adlığı serginin açılışı da gerçekleştirildi.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde özel çocuklar ve aileleri ile bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu dile getiren Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, “Ben bugün en mutlu olduğum yerdeyim. En mutlu olduğum yer bu çocuklarımızın yanı. Belediye olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız. Başta Başkanımız Hakan Tütüncü olmak üzere her zaman çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmaya çalıştık ve her zamanda olmaya devam edeceğiz. Her sene +1 Down Sendromlular Günü’nde bu yemeğimiz geleneksel oldu. Bu birlikteliğimiz nice yıllar devam edecek. Sadece bir gün değil, her gün yanınızda olacağız“ dedi.

“Bir gün değil her gün birlikteyiz”

Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Başkanı Gülcan Ay da, “Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinliğinde Antalya Down Sendomlular ve Engelliler Derneği olarak, bu sene yedincisini düzenlediğimiz farkındalık yemeğimizde özel çocuklarımız ve aileleri ile birlikte eğlendik. Burada çocuklarımız mutluydu, biz mutluyduk. Önemli olan onlarla birlikte olmaktı. Aslında bir gün değil her gün birlikte olmaktı. Burada yaptığımız birlikte yaşayabileceğimizi herkese göstermekti. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanımızda şunu gördük. Herkes bir iş yapabilir, ancak başarıyı sağlayan gönüllülükle yapılan işlerdir. Bu yolda da bize hep şunu öğütledi. ‘Siz arkanıza bakmayın, biz sizin arkanızdayız, siz önünüze bakın. Biz elimizden gelen desteği her zaman size vermeye hazırız.’ İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Bir gün değil her gün bizim yanımızdasınız” diye konuştu

