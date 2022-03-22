Yabancı uyruklu kadın üst geçitte, polis ve sağlıkçılara ecel terleri döktürdü Tedaviyi kabul etmeyen kadın, kucağından çocuğunu almak isteyen ekiplere zor anlar yaşattı Kadın ve çocuk polis ve sağlık ekiplerinin kollarında üst geçitten indirildi Kısa süre önce çocuğuyla intihara kalkışan kadının, ambulans içinde çocuğuna su içirmesi duygulandırdı

Antalya’da ailevi nedenler nedeniyle bunalıma giren Kazakistan uyruklu kadın, 3 yaşındaki çocuğuyla üst geçitten atlamak istedi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın, üst geçitten kendisini indirmeye çalışan polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşatırken, ambulans içindeki çocuğuna su içirmesi ise duygulandırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Üniversitesi ile İl Jandarma Komutanlığı arasındaki üst geçit üzerinde meydana geldi. Üst geçidin ön bölümünde çocuğuyla bir kadın görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar durumunun kötüleştiğini gördükleri kadını bir anlık hamleyle kurtardı. Bir hayli bitkin olduğu görülen Kazakistan uyruklu Ussenova A.’ya (34) ilk müdahale sağlık ekiplerince üst geçit üzerinde yapıldı. Kucağındaki 3 yaşındaki kızı R.E.A’yı bırakmayan kadın yeniden üst geçide çıkmak istedi ve polis ekiplerine zorluk çıkardı. Tedaviyi kabul etmeyen kadın, çocuğunu da polis ekiplerine vermemek için direndi.

Polis ve sağlık ekiplerine direnen Ussenova A, “Kendi halime bırak beni, yaşamak istemiyorum. Vermeyeceğim benim çocuğum. Babası bıraktı gitti. Bırak beni, bırakacaksın benim kendi hayatım. Kendim büyüttüm kızımı. Olmaz böyle bir şey, kimseyi görmek istemiyorum. Bırak benim çocuğumu. İstemiyorum yaşamak. Ambulans istemiyorum” diye feryat etti.

Ekipler uzun uğraşlar sonucu kadının kucağından çocuğu almayı başardı. Ussenova A, ise polis ekiplerinin kollarında direnmesine rağmen güçlükle üst geçitten indirildi. Bu kez de ambulansa binmeyen kadın, çocuğunun yanına geçmesinin istenmesiyle ikna oldu. Kadının dışarıda kalan bebek arabası polis ekiplerince toplanıp ambulansa konuldu. Ussenova'nın, bir süre önce atmaya çalıştığı çocuğuna ambulans içinde su içirmesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Anne ve kızı tedavileri için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.