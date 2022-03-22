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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hidroelektrik santralinden çaldıkları kabloyla kaçarken yakalandılar

İHA

Hidroelektrik santralinden çaldıkları kabloyla kaçarken yakalandılar

Antalya'da Oymapınar Hidroelektrik Santralinden kablo çalan 3 kişiden 2’si yakalanırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay, Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren hidroelektrik santralinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şahıs santralden kablo çaldı. Hırsızlık olayının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin kaçmaya çalıştıkları aracın önünü kesti. Şahıslar, karanlıkta aracı bırakıp koşarak kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri şüphelilerden İ.Y. ve A.C.'yi yakaladı. Şüphelilerin bırakıp kaçtıkları araçta yapılan aramada; ikişer metre uzunluğunda 9 adet 750 milimetre çapında XLPE içi bakır kablo, demir kesme testeresi ve tel kesme makası ele geçirildi. Ekipler, hırsızlık olayına karıştığı ve araçta bulunduğu belirlenen S.E.Ö. isimli şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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