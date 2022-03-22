Mutfakta çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir apartmanın beşinci katında çıkan yangın büyümeden söndürülürken, evin mutfağı zarar gördü.
Olay, Ahmet Ali Ağa Bulvarı'nda bir apartmanının beşinci katında bulunan Hacı Musa Baltacıoğlu'na ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfağındaki mutfak tüpünün alev alması sonucu başlayan yangını gören ev sahibi, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ev sahibi Baltacıoğlu, itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangını kendi imkânlarıyla söndürdü. Daha sonra itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangında maddi hasar meydana geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.