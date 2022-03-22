Su Ürünleri Fakültesi’nde Dünya Su Günü Paneli

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısı ile panel düzenlendi. Panelin ardından katılımcıları ağırlayan Rektör Prof. Dr. Özkan, suyun doğru kullanımının dünyanın en önemli konu başlığı olduğunu, üniversite olarak bu konudaki bilimsel araştırmalara öncelik verdiklerini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısı ile panel düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, “22 Mart Dünya Su Günü dolayısı ile suyun hayatımızdaki yeri, dünyamız açısından su kaynaklarının önemi ve suya dair pek çok konunun konuşulacağı böyle bir panel düzenlemekten son derece mutluyuz. Panelimizin, dünyamızın hayat kaynağı olan suyun ve su ürünlerinin öneminin kavranmasına yardımcı olmasını diliyor, başta panelistler olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilen panelde Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Egzotik Göçlerin Etkileri, Suyun Yolculuğu: Bütün Sular Denize Akar” konulu görsel sunum, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Su Ürünleri Mühendisi Dr. Raziye Tanrıverdi, “Deniz Kirliliğinin Önlenmesinde Sahil Güvenlik” konulu, Su Altı Fotoğrafçısı Adnan Büyük, “Sudaki Saklı Güzellikler” konulu görsel sunum, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Aydın Temiz “Koruma Alanlarındaki Su Kaynaklarımız” konulu sunum gerçekleştirdi.



Suyun doğru kullanımı

Panelin ardından Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, panel katılımcıları ve sektör temsilcilerini yemekte ağırladı. Yemeğe, Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, ASAT Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban, ASAT Çevre Sağlığı Daire Başkanı Haluk Akdolun katıldı. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, suyun doğru kullanımının dünyanın en önemli konu başıklarından biri olduğunun altını çizerek, üniversite olarak bu konudaki bilimsel araştırmalara öncelik verdiklerini söyledi.

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