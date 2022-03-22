Genç adam mezarlıkta ölü bulundu

Antalya’da bir şahıs mezarlıkta ölü bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Alanya Belediye Mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mezarlıktaki görevli personeller gölgelik demirlerine iple asılı halde bir kişinin olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Orhan Ö. (31) olduğu tespit edildi. Orhan Ö.'nün Ankara’da yaşadığı, ailesinin Alanya’da ikamet ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ve savcının incelemelerinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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