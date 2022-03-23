Hidroelektrik santralinden kablo çalan hırsızlar tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hidroelektrik santralinden kablo çaldıktan sonra yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Olay, Oymapınar hidroelektrik santralinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kablo çaldıktan sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından İ.Y. ve A.C. kovalamaca sonucu yakalandı.
2 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüpheli Alanya Cezaevine teslim edilirken olayın ardından kaçarak izini kaybettiren S.E.Ö. isimli şahsı yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.