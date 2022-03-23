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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALKÜ’de sportif başarılar

İHA

ALKÜ’de sportif başarılar

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri Sivas ve Erzurum’da elde ettiği sportif başarılarla adından söz ettirdi. 1418 Mart tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 32 üniversitenin katılım sağladığı Ünilig Badminton 2. Lig müsabakalarında ALKÜ Badminton takımı ilk 6 üniversite içerisinde yer alma başarısı göstererek 1. Lige yükselmeye hak kazandı. Badminton Takım Antrenörü Öğretim Görevlisi Celal Görgülüer, ALKÜ olarak elde edilen başarılardan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

“Kick boks şampiyonasından başarıyla dönüldü”
1618 Mart tarihlerinde Erzurum Teknik Üniversitesinde düzenlenen ve 66 üniversiteden 700 sporcunun katılımı ile gerçekleşen Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası’nda ALKÜ Turizm Fakültesi öğrencisi Nilay Koçyiğit K1 70 kiloda Türkiye Şampiyonu, ALKÜ Spor Bilimleri öğrencilerinden Mücahit Berme 86 kiloda Türkiye 3.sü ve Yusuf Nafiz Günsel 63 kiloda Türkiye 5.si oldu.
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, kafileye başkanlık eden Araştırma Görevlisi Eren Akdağ ile Badminton Takım Antrenörü Öğretim Görevlisi Celal Görgülüer’i ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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