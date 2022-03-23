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Yangında mahsur kaldığı balkonda gözyaşlarıyla dua eden küçük Deniz: “Bildiğim tüm duaları okudum” İlkokul ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Deniz Çağan Özdeş: “Çok korktum, yanacağız zannettim” “Allah’ım lütfen itfaiyeciler gelsin, bir şey olmasın’ diye söyledim. Allah kimsenin başına böyle bir olay getirmesin”

İHA

Yangında mahsur kaldığı balkonda gözyaşlarıyla dua eden küçük Deniz: “Bildiğim tüm duaları okudum” İlkokul ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Deniz Çağan Özdeş: “Çok korktum, yanacağız zannettim” “Allah’ım lütfen itfaiyeciler gelsin, bir şey olmasın’ diye söyledim. Allah kimsenin başına böyle bir olay getirmesin”

Antalya’da bir apartmanın deposunda çıkan yangında yoğun dumandan dolayı evin 1. kat balkonunda anneannesiyle birlikte mahsur kalan ve ellerini açıp ağlayarak dua eden 8 yaşındaki Deniz, “Çok korktum, yanacağız zannettim. Bildiğim tüm duaları ettim. ‘Allah’ım lütfen itfaiyeciler gelsin, bir şey olmasın’ diye söyledim. Allah kimsenin başına böyle bir olay getirmesin” dedi.
Olay, dün Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. Bazı apartman sakinleri evlerinden çıkıp sokağa indi. Çok geçmeden dumanlar apartmanın bir ve ikinci katına da ulaştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sığınak olarak kullanılan depodaki yangına müdahale etmeye başladı.

Evinin kapısını açık bıraktı, penceresinden dumanı görünce yandı sandı
Bir diğer dairede oturan bir kadın ise, evinin pencerelerinden duman çıktığını görünce, alevlerin evine sıçradığını zannetti. İtfaiye ekiplerinin incelemesi sonrası, kadının yangın anında kapıyı açık bırakıp apartmandan dışarıya çıktığı ve bu yüzden evine dumanların girdiği ortaya çıktı.

Ellerini açıp dua etti
Bu sırada yoğun dumandan dolayı anneannesi Nuran Yakut ile birlikte balkona çıkan 8 yaşındaki ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Deniz Çağan Özdeş, dumanları görünce tedirgin oldu. Balkonda mahsur kalan Deniz, ellerini açıp ağlayarak dua ettiği görülürken, alevler kısa süre sonra itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Tedirginliği devam eden ufaklığı fark eden itfaiye eri Zişan Tanık, ‘Yangın söndü ufaklık. Korkma tamam mı’ sözleriyle teselli etti.
Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

“Bildiğim tüm duaları okudum”
Yangın anında çok korktuğunu söyleyen Deniz Çağan Özdeş, o an yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Evde çok eşyamız vardı. Hepsi yanacak zannettim. Dışarıya çıkacağımız zaman kapıyı açtığımız anda beni yüzüme duman püskürdü. Kapıyı kapatıp balkona anneannemle çıktım. Çok korktum, yanacağız zannettim. Bütün evlerin pencerelerinden dumanlar çıkıyordu. Bildiğim tüm duaları ettim. ‘Allah’ım lütfen itfaiyeciler gelsin, bir şey olmasın’ diye söyledim. Allah kimsenin başına böyle bir olay getirmesin.”

“Ne isteyeceksek en önce Allah’tan istemeliyiz”
Deniz’in anneannesi Nuran Yakut ise yangını komşularından duyduklarını ve o an herkesin dışarıya kaçıştığını söyledi. Hemen itfaiyeyi aradığını ve ardından binaya çıkınca yoğun dumanla karşılaştığı için torunuyla beraber mahsur kaldıklarını anlatan Yakut, “Ben itfaiyeyi aradım, ikinci defa dışarıya çıkmaya çalıştığımızda zaten duman yoğunlaşmıştı ve çıkamayıp mahsur kaldık. Denizle birlikte balkona çıktık. Deniz de bütün duaları bilir. Allah’a yalvarır. Zaten ne isteyeceksek en önce Allah’tan istemeliyiz” dedi.

“İtfaiyenin bu kadar çabuk geleceğini beklemiyordum”
Torunun yangın sırasında çok korktuğunu da sözlerine ekleyen Yakut, “Ağlıyordu. İtfaiye eri ‘Korkma, söndürdük. Sakin ol’ dedi. Biz de teşekkür ettik. Gerçekten de Allah itfaiye ekiplerimize zeval vermesin. Çok da hızlı geldiler, 5 dakika içerisinde buradalardı. Ben bile bu kadar çabuk geleceklerini beklemiyordum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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