Antalya’da Dünya Su Günü konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi 22 Mart Dünya Su Günü’nü kutladı. Suyun önemi ve su tasarrufuna dikkat çekmek için ‘Suyuna Geleceğine Sahip Çık’ sloganıyla 5 farklı noktada konser yapıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildiği 1993 yılından bu yana kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında konser düzenledi. Varyant seyir terası, Olbia Kent Meydanı, Boğaçayı, Lara Düden Park ve Düden Şelalesi’nde konserler gerçekleşti. Günün anlam ve önemine vurgu yapmak adına Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası Boğaçayı’nda konser verdi. Orkestra, seslendirdiği marşlar ve şarkılarla vatandaşları keyifli saatler yaşattı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de konserlerin düzenlendiği alanlarda vatandaşları bilgilendirmek adına stant açtı. Stantlarda vatandaşlara su tasarrufunun önemini içeren broşürler ve bataryalar için su tasarrufunu sağlayan aparatlar dağıtıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.