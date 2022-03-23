Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: "Hedefimiz ilk 5"

FT Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan, bu sezon ligde hedeflerini ilk beş olarak belirlediklerini bildirdi.

FT Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan, takımın ikinci yarıdaki yükselişi ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor’un ikinci yarıya nokta transferler yaptığını dile getiren Başkan, “Bu transferlerle takımımızın çehresini değiştirmekle kalmadık, camiamıza da dokunduk diye düşünüyorum. 8 hafta önce düşmenin en büyük adayları arasında gösteriliyorken bugün farklı şeyler konuşuluyor. Bu da bize mutluluk veriyor” diye konuştu.



"Sürekli ilk 5 içinde olan bir takım istiyoruz"

Takımın hedefleri hakkında da bilgiler veren Adnan Başkan, “Bizim uzun vadeli hedefimiz her yıl ilk 5 içinde olan, Avrupa kupalarına sürekli katılan bir takım oluşturmak. Ancak bugün bulunduğumuz nokta ve yükselen ivmemiz belki de bu sene bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak. Ligde yenemeyeceğimiz takım olmadığını gördük. 8 maçtır yenilmiyoruz ve bu süreçte sadece 1'i penaltıdan 2 gol yedik. Önümüzdeki ilk 5 maçlık programı belli olan bir seri var. Buradan istediğimiz puanları alabilirsek neden olmasın diye düşünüyoruz” dedi.



"Gelecek sezonun planlaması başladı"

Kulüp Başkanı Aziz Çetin önderliğinde yeni sezonun planlamalarını yapmaya başladıklarının altını çizen Başkan, “Sadece saha içi değil, saha dışını da düşünüyoruz. Mali ve idari anlamda da sayısız projeler yürütüyoruz. Antalya'da yaşayan kadın ve çocuklarımızı maçlarımızda ücretsiz olarak ağırlıyoruz. Bu armanın altında stadı tamamen dolan kırmızı beyaz bir tribün oluşturmak istiyoruz. Bunu da büyük taraftarımızın desteğiyle başaracağız” açıklamalarında bulundu.

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