Konyaaltı’nda Egemenlik Kupası

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Konyaaltı Belediyesi Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası kayıtları başladı. Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu turnuvada son başvuru tarihi ise 29 Mart Salı günü olarak belirlendi.

Konyaaltı Belediyesi Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası düzenliyor. 123 Nisan tarihleri arasında HayatPark’ta gerçekleştirilecek turnuva için kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu belirtildi. Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası’nın 1 23 Nisan tarihleri arasında düzenleneceğini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Egemenlik Kupası Tenis Turnuvamız için başvurular başladı. HayatPark’ta gerçekleştireceğimiz turnuvamıza tüm sporseverleri davet ediyorum” dedi.

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