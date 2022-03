Başkan Tütüncü, Dadaşlar ve Yörükler buluşmasına katıldı

Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri’nin açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Eğer bir yerde Dadaşlar varsa, orada vatan, bayrak, millet her zaman en aziz değerdir” dedi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde(ANFAŞ), düzenlenen ‘Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri’nin açılışına katıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Antalya Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nehat Öztürk ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, Dadaşlara ve Yörüklere seslendi. Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri ile Erzurum’un kültürel ve yöresel lezzetlerinin Yörüklerle buluşturulduğunu belirten Başkan Tütüncü, konuşmasına “Bizim hepimizin canı ciğeri olan dadaşlar” diyerek başladı.



“Vatan, bayrak, millet en aziz değer”

“Sizlerle birlikte olmak, burada bu vesileyle kalplerimizi birleştirmek, sevgimizi büyütmek, kardeşliğimizi derinleştirmek çok anlamlı” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Milletimizin horasan illerinden uzak Asya’dan gelip Akdeniz’e, oradan da Avrupa’ya doğru olan yolculuğunda gerçekten Erzurum bambaşka bir merkez. Buna hemşehrimiz Ahmet Hamdi Tanpınar, ‘5 Şehir’ adlı eserinde ne kadar veciz bir şekilde ifade etmiş. Aynı zamanda milli mücadelemizin ateşinin yakıldığı ilk noktanın da kurumsal olarak yani yerel kongre iktidarlarının başladığı ilk nokta olması bakımından da son derece anlamlı. Eğer bir yerde Dadaşlar varsa, orda vatan, bayrak, millet her zaman en aziz değerdir. Bunu çok iyi biliyoruz. Antalya’nın da bir güzelliği var. Antalya, Türkiye’nin bütün vilayetlerinden gelip, bu güzel şehri zenginleştiren bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın barış, sevgi, kardeşlik ikliminde yaşadığı dahası her birinin bu cennet vatana çok güzel değerler kattığı muhteşem bir coğrafya. İyi ki bu şehirde Yörükler var, iyi ki bu şehirde Dadaşlar var “ ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından açılış için kurdele kesimine geçildi. Söz konusu Erzurum’un tanıtımı olunca açılışta yöreye özgü ’Civil’ adı verilen metrelerce uzunluktaki peynirle yapıldı.

