Manavgat’ta 120 çocuk fidan dikti

Manavgat Belediyesi Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören 120 çocuk, “Orman Haftası” kapsamında Sarılar Kreşinin bahçesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Öğretmenleriyle birlikte limon, zeytin, erik, mandalina, portakal ve yeni dünya ağaç fidanlarını diken öğrenciler, ekim işlemini tamamladıktan sonra toprağa ilk suyunu da döktü. Her sınıf, kendi fidanı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



"Kentimiz için çok anlamlı"

Bilinçli yetişen bir neslin toprağa sahip çıkabileceğini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çocukların yaptığı etkinliğin umutları da yeşerttiğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen,“ Çocuklarımızın Orman Haftası kapsamında gerçekleştirdiği etkinlik kentimiz için oldukça anlamlı. Geçirdiğimiz yangın felaketinden sonra doğanın ve yeşilin insan hayatı ve çevremiz için ne kadar önem taşıdığını hep birlikte gördük. Bugün de çocuklarımız diktikleri fidanlarla hem doğamızı hem de umudumuzu yeşertti. Daha yaşanılabilir bir çevre ve daha yeşil bir Manavgat’ı gelecek kuşaklara bırakmak en büyük arzumuz” dedi.

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