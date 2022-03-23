Alanya Belediye Tiyatrosu’ndan yeni oyunu 25 Mart’ta sahnede

25 Mart Cuma günü sanatseverlerle buluşacak olan “Kadınlar Filler Ve Saireler” düzenlenen lansmanla basına tanıtıldı.

Alanya Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu Kadınlar Filler Ve Saireler Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, yönetmen Enis Yıldız ve sanatçıların katılımı ile basının karşısına çıktı. “Kadınlar Filler Ve Saireler” 25 Mart Cuma günü akşam saat 20.00’da perdelerini açarak, seyirciyle buluşuyor.

Basın toplantısında açıklama yapan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bu sezonda da seyircimizi keyifli oyunlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Tüm dünyayı, etkisi altına alan Covid19 salgını, kuşkusuz tiyatroları da etkilemiş ülkemizde ve dünyada olduğu gibi tiyatrolar perde kapatmak zorunda kalmıştır. Normalleşme süreciyle birlikte hızlı bir şekilde perdelerimizi açtık ve seyircimizle tekrar buluştuk. Alanya Belediye Tiyatrosu’nun Kara Komedi türündeki 2 perdelik Kadınlar Filler Ve Saireler isimli eserini sizlere sunmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.



“61 oyun, 130 bin seyirci”

61. oyunlarını sergileyeceğini söyleyen Yücel, 130 bin seyirciye ulaştıklarını da vurguladı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Sadece bölgemizde değil, ulusal ve uluslararası alanda da turnelerimiz oldu. Adana, Mersin, Konya, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir, İstanbul’a kadar pek çok şehrimizde ve KKTC’de de turnelere çıktık. Bu da Alanya Belediyesi’nin, tiyatro ekibinin ne kadar başarılı işler ortaya çıkardıklarının bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.



“Profesyonel bir ekiple güzel bir oyun hazırladık”

Oyunun yönetmeni Enis Yıldız da yaptığı açıklamada Alanya Belediye Tiyatrosu’nun profesyonel kadrosuyla başarılı bir şekilde hazırlandıklarını ve seyircinin kaçırmaması gereken keyifli bir oyun olduğunu dile getirdi.

Toplamda 90 dakika süren ve 2 perdeden oluşan kara komedi türündeki oyunun basın lansmanında Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal “Tiyatromuza emek veren tüm sanatçı ve çalışanlarımızı gönülden kutluyor ve tiyatromuzun asıl sahibi olan siz değerli Alanyalıları tiyatroyla buluşmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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