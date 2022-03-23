Başkan Yücel: “Önceliğimiz her zaman eğitim ve sağlık”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar’da yapımı planlanan Lise, Kültür Merkezi, Sağlık Ocağı ve Çocuk Kreşi projelerinin çalışma sahalarında incelemelerde bulundu. Başkan Yücel, “Lise ve Sağlık Ocağı projelerinin hafriyatını tamamladık, yapımı için ilgili kurumlara devrettik. Kreşimizin proje ve yerini hazırladık yakında temelini atacağız” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar Mahallesi’nde yapımı devam eden ve yapımı planlanan Lise, Kültür Merkezi, Sağlık Ocağı ve Çocuk Kreşi iş sahalarında incelemelerde bulundu. Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Kayhan Balta ve Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut ile ilgili birim amirleriyle incelemelerde bulunan Başkan Yücel, planlanan projelerinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.



“Çalışmalar sorunsuz ve aralıksız sürüyor”

Başkan Yücel, önceliklerinin artan nüfusun da etkisiyle eğitim ve sağlık yatırımları olduğunu söyledi. Projelerin herhangi bir sorun yaşanmadan yükselmeye devam ettiğini, Kreş projesinin de temelinin hazırlandığını söyleyen Başkan Yücel, “Eğitim ve sağlık alanında çalışmalarımız hızla sürüyor. Şu an planladığımız tüm projeler herhangi bir soruna mahal vermeden bir bir yükseliyor” dedi.



“Devir işlemleri tamamlandı”

Lise ve Sağlık Ocağı projelerinin hafriyatlarının tamamlandığını ve lisenin İl Milli Eğitim’e, sağlık ocağının ise İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredildiğini belirten Başkan Yücel, “Biz Alanya Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık ve projelerin hafriyat işlerini tamamladık. Yapımlarını ilgili kurumlar sağlayacak” diye konuştu.



“Kreş projemizin temelini atacağız”

Kültür Merkezi ile Çocuk Kreşi proje sahalarında da incelemelerde bulunarak “Kısa süre içinde temelini atacağız” diyen Başkan Yücel, “Bu projelerimizde herhangi bir aksaklık yaşanmadan devam ediyor. Temelini atıp, bölge halkımızın kullanımına sunacağımız. Mahmutlar’da yaşayan herkesin yüzünü güldüreceğiz demiştik” ifadelerini kullandı.

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