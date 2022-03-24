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Antalya’ya bu yıl 215 milyon lira tutarında eğitim yatırımı yapıldı Bahçeşehir Koleji Alanya’daki 15. yılında Fen ve Teknoloji Lisesi açıyor

İHA

Antalya’ya bu yıl 215 milyon lira tutarında eğitim yatırımı yapıldı Bahçeşehir Koleji Alanya’daki 15. yılında Fen ve Teknoloji Lisesi açıyor

15 yıl önce eğitim hayatına başlayan Bahçeşehir Koleji Alanya Kampüsü yenilendi. Yeni yerleşke ve bu yerleşkede açılacak Fen ve Teknoloji Lisesi ile eğitime devam edecek olan kolejin tanıtım toplantısında konuşan BAU Global ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, bu yıl Antalya’ya toplamda 215 milyon lira tutarında eğitim yatırımı yaptıklarını ifade etti.
Bahçeşehir Kolejinin Alanya’da 15 yıl önce açtığı kampüs, 20222023 eğitim öğretim yılında yeni binasında eğitime devam edecek. Yeni yerleşkede Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin 17’ncisi de açılacak. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Fen ve Teknoloji Lisesinin de eklendiği kampüsün tanıtım toplantısında kent genelinde ve Alanya’da yapılan eğitim yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu; Alanya’daki 15. yıllarını yeni bir yerleşke ile Fen ve Teknoloji Lisesi açarak kutladıklarını söyledi.
Değişmeyen tek şeyin bilimin ışığında yürümek olduğunu söyleyen Yücel, “Her şey değişiyor, binalar gelişiyor, değişiyor. Değişmeyen tek şey ilmin bilimin ışığında yürüyebilmek” dedi.

“Çok kültürlülük adına Alanya en iyi laboratuvardır”
Alanya’da 72 milletten insanın yaşadığını ve bu anlamda çok kültürlü bir yapısı olduğunu da ifade eden Yücel, “Alanya hem Türkiye hem de bizim için çok önemli. Çok kültürlülüğün olduğu bir yer. Biz de Bahçeşehir Kolejinde dünya vatandaşları yetiştirme hedefiyle eğitim veriyoruz. Alanya’daki okulumuzda da bu ilkeyle eğitim veriyoruz; çok kültürlülüğü geliştiriyor dünya vatandaşlığı kültürünü kazandırıyoruz. Çok kültürlük adına Alanya en iyi laboratuvardır.” ifadelerini kullandı.

“Fen ve Teknoloji Lisesi eğitimcilik hayatımdaki en önemli iştir”
Fen ve Teknoloji Lisesinin bugüne kadar gerçekleştirdiği en güzel iş olduğunu ifade eden Başkan Yücel, “Fen ve Teknoloji Lisesi benim eğitimcilik hayatımda yaptığım en önemli iştir. Ben dünyayı aşağı yukarı gezdim, dolaştım. İyi okulları hep geziyorum, örnek alıyorum. Ülkeme, okullarıma getiriyorum. Toplumları ve ülkeleri yükseltecek olan insandır. Alanya’da siz petrol de bulsanız insan kalitesini beşeri sermayesini yükseltemeseniz bizden yine fazla bir üretim olamaz. Onun için Türkiye genelinde açtığımız Fen ve Teknoloji Liselerini Alanya’da da açıyoruz. Sadece bu sene yaklaşık 50’ye yakın Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencimiz özellikle Amerika’nın Avrupa’nın en mükemmel okullarından kabul aldılar. Bu sene 2 öğrenci Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) kabul aldı. MIT dünyanın bir numaralı mühendislik okuludur. MIT’ye girdiğin anda mezun olduğunda hemen talepler, iş görüşmeleri başlar. İlk mezunlarından beri bu okullardan 150’yi aşkın öğrencimizi dünyanın en iyi üniversitelerine gönderdik” ifadelerini kullandı.

“Antalya’da 215 milyon lira değerinde eğitim yatırımı yapıldı”
Alanya’da yatırımlara 15 yıl önce başladıklarını söyleyen Başkan Yücel, “Antalya’da 12 tane okulumuz var. Bu yıl Antalya’ya 215 milyon lira değerinde eğitim yatırımı yaptık. Günümüzde eğitim teknolojileri her alana girdi. Alanya’daki kampüsümüzün yeni yerleşkesi ve Alanya Fen ve Teknoloji Lisesi hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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