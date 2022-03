Muratpaşa’da gardıroptaki olimpik havuz konuşulacak

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Dünya Su Günü dolayısıyla dört kişilik bir ailenin, aldıkları her parça giysiyle gardıroplarında oluşturdukları olimpik yüzme havuzunu konuşacak. Üretiminde binlerce litre su kullanılan giysilerin, tekstil çöplüklerine gitmeden nasıl yeniden kullanabilir halegelebildiği öğretim görevlisi Mine Aydoğan’ın düzenleyeceği atölyede anlatılacak.

İklim değişikliği, nüfus yoğunluğu, tüketim alışkanlıkları dünyayı su kriziyle karşı karşıya bırakırken Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Dünya Su Günü dolayısıyla, gündelik hayat içinde dolaylı yoldan harcanan suyun önemine dikkat çekmek için atölye çalışması gerçekleştirecek.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Serik GülsünSüleyman Süral Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım bölümü öğretim üyesi Mine Aydoğan, dört kişilik, çok da kalabalık olmayan bir gardıroba sahip her evde bir yarı olimpik yüzme havuzunun bulunduğunu söyledi. Alınan her parça giysiyle bu havuzun daha da büyüdüğünü belirten Aydoğan, “Bir kişinin gündelik ihtiyaçlarını karşılayacak kadar tişört, pantolon, ceket, kazak ve diğer tekstil ürünlerinden bir dolabın oluşmasında 150 bin litre su kullanıyor. 4 kişilik bir aile için bunu düşürsek yarı olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar 600 bin litre yani 600 ton su, tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılıyor” diye konuştu.

Tekstil ve moda sektöründe üretimin pamuktan başladığını söyleyen Aydoğan, “Pamuk en çok su çeken üründür. Boya varsa işin içinde yine su kullanılıyor. Bu bir döngüyle hem insanlara hem doğaya hem de çevreye zarar vermeye başlıyor” dedi. Bu döngüyü kırmak için giysilerin geri dönüşümünün sağlanması gerektiğini kaydeden Aydoğan, cuma günü Alyazma Kadın Danışma Merkezi’nde düzenlenecek atölyede bunun nasıl yapılacağını paylaşacaklarını söyledi. Aydoğan, saat 14.00’te başlayacak atölyeye ilişkin şunları söyledi:

“Katılımcılarla giysileri tekstil çöplüklerine vermektense, yeniden yeniden bir şey almaktansa onları nasıl geri dönüştürebildiğimizi göreceğiz. Sürekli yeni bir şey alınması taraftarı değiliz. Katılmak isteyenlerden dolaplarında olan, kullanmadıkları, eski giysileri ulaştırmalarını istiyoruz. Küçük bir dikiş kutusu, içinde makas, çengelli yine, dikiş iğnesi, iplik yeterli."

