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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumluca’da Okul Sporları Voleybol Turnuvası başladı

İHA

Kumluca’da Okul Sporları Voleybol Turnuvası başladı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Okul sporları Voleybol Turnuvası başladı.
Kumluca Okul Sporları” kapsamında düzenlenen Voleybol Turnuvası başladı. Kumluca Spor salonunda gerçekleşen turnuvada okul takımları ilçe şampiyonu olmak için mücadele veriyor.
Turnuvada 350 sporcu mücadele edeceğini belirten İlçe Spor Müdürü Erol Koca, “21 Mart 2022 Pazartesi günü başlayan ilçe şampiyonamız 1 Nisan 2022 Cuma günü final müsabakasıyla sonuçlanacak. 25 okul takımın katıldığı voleybol turnuvasına, yıldız kızlar, genç kızlar A B ve genç erkekler A kategorilerinde gerçekleşiyor. Toplamda 350 sporcunun yer aldığı turnuva, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılıyor. Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi, gelişmesi, özgüvenli olması ve derslerindeki başarısı için spor yapmalarını çok önemsiyoruz Bu amaçla Turnuvaya katılan tüm okul takımlarına başarılar diliyor, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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