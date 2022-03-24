Kreş öğrencilerine suyun önemi anlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü’nde farkındalık oluşturmak için kreş öğrencilerine suyun doğru kullanımı bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlik düzenledi. Minik öğrencilere suyun tasarruflu kullanılması gerektiği animasyonlu çizgi filmlerle ve boyama etkinlikleri ile anlatıldı.

22 Mart Dünya Su Günü’nde, dünyada her geçen gün önemi artan suya dikkat çekmek amacıyla hafta boyunca değişik etkinlikler düzenlendi. Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya’da bulunan bazı okul öncesi ve ilköğretim okullarında da su bilincinin oluşturulması için etkinlik düzenledi.



“Suyun önemi anlatıldı”

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevleri, Sabiha Gökçen Anaokulu ve İlkokul öğrencilerine küçük yaştan itibaren su bilincinin oluşturulması amacıyla su kullanımı anlatıldı. Çocuklara suyun önemi animasyonlu çizgi filmler ile anlatılarak su israfının yapılmaması gerektiği konusunda çizgi filmler ile kreş öğrencileri hem eğlendi hem de öğrendi. Etkinliklerin sonunda çocuklara çim adam oyuncağı ve matara verilerek, Dünya Su Gününe dikkat çekildi.



“Numuneler analiz ediliyor”

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim programında da belediye personeline ASAT’ın su kayıpları, atık su ve su kalitesi konularında yaptığı çalışmalar anlatıldı. ASAT Laboratuvar Şube Müdürü Adil Doğan, Antalya’nın içme suyunun sürekli analiz edildiğini söyleyerek, “Antalya merkez ve ilçelerden 242 noktadan aldığı içme suyu numuneleri analizlerle sürekli kontrol ediliyor. Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden takibi yapılan içme suyunun temizliği ve kalitesi kontrol altında tutuluyor. Su Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda 2021 yılında toplamda 21 bin 546 numune üzerinde 220 bin 270 parametre analizi gerçekleştirildi. Antalya’nın suyu kaliteli ve içilebilir” diye konuştu.

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